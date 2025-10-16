為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    退場校園轉型終身學習新場域 台南樂齡學習奪全國特優獎200萬

    2025/10/16 13:47 記者洪瑞琴／台南報導
    「樂齡幸福柚智園」進駐曾文願景園區。該園區前身為首府大學退場轉型活化。（圖由南市教育局提供）

    「樂齡幸福柚智園」進駐曾文願景園區。該園區前身為首府大學退場轉型活化。（圖由南市教育局提供）

    不只是學校，也是幸福學堂！打造高齡友善的終身學習城市，南市積極推動終身教育扎根社區，近年並將退場私校及停辦小校轉化為樂齡學習新場域，活化校園空間再利用。創新亮點獲教育部高度肯定，首度拿下「114年度推動樂齡學習政策計畫」特優，並獲最高獎勵金250萬元。

    教育局表示，這次只有台南市與台北市獲得最高獎金，將用於強化各樂齡中心課程、師資與輔導資源，持續挹注永續發展能量。目前南市37個行政區共有38所樂齡學習中心、293個樂齡拓點，參與人次比例居六都之冠，志工與具專業證照講師數更是全國第一。各中心積極結合在地文化與產業特色，開辦多元課程，讓長者在學習中保持活力與社會連結。

    南市樂齡中心由學校或民間團體承辦，結合學校優勢，開設代間學習課程；另亦媒合優質民間團體，開辦各項特色課程。如左鎮區樂齡中心的祖孫共學「鬥牛陣」、大內區「樂活森林成長趣」及東山區「客家東山樂齡活」等，展現地方創意與跨世代共學精神。

    教育局長鄭新輝表示，近年市府全面精進樂齡學習的課程師資、訪視輔導、交流推廣及創新成長，同時推動學校退場轉型學習、交流培訓新場域價值，打造屬於台南的樂齡學習品牌，透過多元創意課程促進健康老化，讓長者「越學越年輕、越活越精彩」。

    樂齡學員參加台南400「當我們一起走過：台南樂齡的過去與未來」嘉年華活動表演。（圖由教育局提供）

    樂齡學員參加台南400「當我們一起走過：台南樂齡的過去與未來」嘉年華活動表演。（圖由教育局提供）

    樂齡中心定期辦理核心講師回流訓練，強化教學品質。（圖由南市教育局提供）

    樂齡中心定期辦理核心講師回流訓練，強化教學品質。（圖由南市教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播