退場校園轉型終身學習新場域 台南樂齡學習奪全國特優獎200萬

「樂齡幸福柚智園」進駐曾文願景園區。該園區前身為首府大學退場轉型活化。（圖由南市教育局提供）

不只是學校，也是幸福學堂！打造高齡友善的終身學習城市，南市積極推動終身教育扎根社區，近年並將退場私校及停辦小校轉化為樂齡學習新場域，活化校園空間再利用。創新亮點獲教育部高度肯定，首度拿下「114年度推動樂齡學習政策計畫」特優，並獲最高獎勵金250萬元。

教育局表示，這次只有台南市與台北市獲得最高獎金，將用於強化各樂齡中心課程、師資與輔導資源，持續挹注永續發展能量。目前南市37個行政區共有38所樂齡學習中心、293個樂齡拓點，參與人次比例居六都之冠，志工與具專業證照講師數更是全國第一。各中心積極結合在地文化與產業特色，開辦多元課程，讓長者在學習中保持活力與社會連結。

南市樂齡中心由學校或民間團體承辦，結合學校優勢，開設代間學習課程；另亦媒合優質民間團體，開辦各項特色課程。如左鎮區樂齡中心的祖孫共學「鬥牛陣」、大內區「樂活森林成長趣」及東山區「客家東山樂齡活」等，展現地方創意與跨世代共學精神。

教育局長鄭新輝表示，近年市府全面精進樂齡學習的課程師資、訪視輔導、交流推廣及創新成長，同時推動學校退場轉型學習、交流培訓新場域價值，打造屬於台南的樂齡學習品牌，透過多元創意課程促進健康老化，讓長者「越學越年輕、越活越精彩」。

樂齡學員參加台南400「當我們一起走過：台南樂齡的過去與未來」嘉年華活動表演。（圖由教育局提供）

樂齡中心定期辦理核心講師回流訓練，強化教學品質。（圖由南市教育局提供）

