    三義保育山坡地遭非法棄廢1.3萬噸 堆成「足球場大垃圾山」

    2025/10/16 13:28 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣三義鄉八櫃段多筆保育山坡地，自2022年8月起，遭非法濫倒663車次、計約1萬3260公噸的一般事業廢棄物，堆成如「足球場大垃圾山」。（圖由苗栗地檢署提供）

    苗栗縣三義鄉八櫃段多筆保育山坡地，自2022年8月起，遭非法濫倒663車次、計約1萬3260公噸的一般事業廢棄物，堆成如「足球場大垃圾山」，經苗栗地檢署指揮偵辦，全案偵結，將提供土地、賺得204萬餘元「放置費」的張姓男子及不肖業者等12人，以違反廢棄物清理法、水土保持法等罪嫌提起公訴，並求處最高5年等不等刑期。

    此案由苗栗地檢署檢察官石東超指揮彰化縣調查站、保七總隊第三大隊、苗栗警分局，與環境部環境管理署中區環境管理中心，自去年下半年起合作偵辦。

    檢警調查，張男等自2022年8月間起，提供苗栗縣三義鄉八櫃段多筆山坡地，以每車收受2500元至4000元不等之代價，容任不肖業者賴姓男子等人非法棄置共計663車次之廢樹枝、樹葉等一般事業廢棄物，以每車載重20公噸計，有高達1萬3260公噸。從空拍機拍攝，非法棄置物在綠油油的林地間，堆成面積約等同1座足球場大小的槁木「垃圾山」。

    檢方偵查終結，以違反廢棄物清理法、水土保持法等罪嫌，對張男及賴男等12人提起公訴，對張、賴等人犯罪情節重大者，分別具體求處有期徒刑5年不等之刑期外，並向法院聲請宣告沒收張男不法所得計204萬6000元，另對彭姓被告等24人為緩起訴處分。

