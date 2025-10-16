為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    作業人員風險評分 桃園導入AI影像辨識技術

    2025/10/16 13:09 記者周敏鴻／桃園報導
    「AI影像辨識技術輔助重複性作業之人因工程評價估算研究」，針對作業人員進行姿勢分析與風險評分。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府勞動檢查處委託中原大學執行「AI影像辨識技術輔助重複性作業之人因工程評價估算研究」，運用Google開發的MediaPipe AI影像辨識技術，針對汽車產業的作業人員，進行姿勢分析與風險評分，以掌握作業人員的姿勢負荷、肌肉骨骼傷害風險等。

    研究團隊運用AI影像辨識技術，自動擷取作業人員的33個人體關鍵點座標後，再結合人因工程「快速上肢評估法」進行作業人員的姿勢分析與風險評分，目標是協助事業單位即時且客觀地掌握作業人員的風險。

    勞檢處表示，透過AI模型的即時運算，取代傳統的人工觀察與評分，估計能將每次評估時間，從約1小時縮短到僅需數分鐘，甚至能降低主觀誤差而提升評估效率與精準度；系統還整合雲端資料庫與視覺化圖表介面，可將作業動作影像與快速上肢評估法的分數同步呈現，讓管理者能快速掌握高風險工序，並作為教育訓練與改善的依據。

    「AI影像辨識技術輔助重複性作業之人因工程評價估算研究成果宣導會」15日舉辦，會中學術界與產業界專家共同討論AI影像辨識技術的導入，能協助業界建立智慧監測與精準預防機制，累積數據後還可逐步構建「以科技預防職災、以智慧守護勞工」的安全治理模式，期能迎來智慧職場新時代。

    「AI影像辨識技術輔助重複性作業之人因工程評價估算研究」，針對作業人員進行姿勢分析與風險評分。（圖由桃園市政府提供）

