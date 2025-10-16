為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南沐浴車支援花蓮災區 社工陪伴災民洗去疲憊撫慰心靈

    2025/10/16 13:07 記者蔡文居／台南報導
    南市調派行動沐浴車赴光復鄉，提供災民與志工使用。（南市社會局提供）

    南市調派行動沐浴車赴光復鄉，提供災民與志工使用。（南市社會局提供）

    今年9月23日樺加沙颱風帶來暴雨，造成花蓮洪災，馬太鞍溪堰塞湖溢流潰堤光復鄉重災。南市第一時間由調派行動沐浴車與物資支援，並於9月26日抵達光復鄉，提供災民與志工使用。沐浴車自抵達至10月12日當地沐浴間完工，共服務573人次，期間共有18位社工分批前往支援。

    南市社會局表示，首批隨車前往的社工回憶，抵達災區時眼前景象比新聞畫面更震撼。由於災民白天忙於修復家園，沐浴車特地延長至晚間開放，只要有人需要，便持續提供熱水服務。「災民常說，一整天搶救家園後能洗個熱水澡，真的像重新活過來一樣！」

    另一位社工小濨指出，台南社工駐點收容所期間，也協助照顧心理狀況不穩的災民個案。透過陪伴與傾聽，逐步讓對方敞開心房，恢復與人互動，讓社工深感任務有成。

    社會局表示，此次支援不僅提供沐浴服務，更考驗社工專業與應變能力。現場物資缺乏時，台南即時調度衣物與清潔用品補給。沐浴車出發前也預先準備瓦斯與相關物資，使行動順利完成。

    社會局長郭乃文表示，沐浴車洗淨的不僅是身體，更撫慰受創心靈。台南社工以專業與溫度陪伴災民，而花蓮鄉親的感謝與樂觀，也成為雙方共同走過災後復原、相互療癒的重要力量。

