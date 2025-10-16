為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    上海小貓熊要來了 台北市動物園曝進度

    2025/10/16 12:44 記者甘孟霖／台北報導
    台北動物園長朱孝芬說，明年上半年可完成上海、台北小貓熊與黑腳企鵝的交換。圖為台北動物園內來自日本的小貓熊「未來」。（圖由台北動物園提供）

    台北市長蔣萬安2023年赴中國上海雙城論壇，當時就提出希望從上海引進新的小貓熊，以讓基因多樣化，不過迄今2年餘尚未成行。台北市立動物園長朱孝芬今（16日）說，明年上半年就會完成上海小貓熊與台北市黑腳企鵝的交換。

    台北市議會教育委員會今進行工作報告，議員陳宥丞表示，今年雙城論壇延宕，台北市動物園有說已經準備好，並強調「人歸人，動物歸動物」，不會因為論壇延期而阻礙動物的交換，那究竟目前規畫如何？

    教育局長湯志民說，進行還算順利，目前因為動物出入境要檢疫，正在做條件設定。

    朱孝芬說，企鵝方面台灣因為有禽流感問題，小貓熊則是擔心狂犬病問題，目前台北、上海雙方條件都還在確認當中。

    陳宥丞說，議會對於交換動物很支持，但從2023年他們隨團去上海，到去年簽訂MOU到現在，基本上內容都差不多，市府要給出確切時程。

    朱孝芬說，確定明年上半年可以完成動物的交換儀式，市府會儘量趕在年初的時候完成。

    陳宥丞也提醒，在動物的命名方面，明白市府要做球給市長，也希望不要讓市民有因為政治拖延而等待的感覺。

    北市議會教育委員會今進行工作報告。（記者甘孟霖攝）

