上海小貓熊要來了 台北市動物園曝進度

台北動物園長朱孝芬說，明年上半年可完成上海、台北小貓熊與黑腳企鵝的交換。圖為台北動物園內來自日本的小貓熊「未來」。（圖由台北動物園提供）

台北市長蔣萬安2023年赴中國上海雙城論壇，當時就提出希望從上海引進新的小貓熊，以讓基因多樣化，不過迄今2年餘尚未成行。台北市立動物園長朱孝芬今（16日）說，明年上半年就會完成上海小貓熊與台北市黑腳企鵝的交換。

台北市議會教育委員會今進行工作報告，議員陳宥丞表示，今年雙城論壇延宕，台北市動物園有說已經準備好，並強調「人歸人，動物歸動物」，不會因為論壇延期而阻礙動物的交換，那究竟目前規畫如何？

請繼續往下閱讀...

教育局長湯志民說，進行還算順利，目前因為動物出入境要檢疫，正在做條件設定。

朱孝芬說，企鵝方面台灣因為有禽流感問題，小貓熊則是擔心狂犬病問題，目前台北、上海雙方條件都還在確認當中。

陳宥丞說，議會對於交換動物很支持，但從2023年他們隨團去上海，到去年簽訂MOU到現在，基本上內容都差不多，市府要給出確切時程。

朱孝芬說，確定明年上半年可以完成動物的交換儀式，市府會儘量趕在年初的時候完成。

陳宥丞也提醒，在動物的命名方面，明白市府要做球給市長，也希望不要讓市民有因為政治拖延而等待的感覺。

北市議會教育委員會今進行工作報告。（記者甘孟霖攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法