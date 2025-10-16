機捷A7站區外道路新闢工程開工動土 預計2029年上半年完工通車

桃園機場捷運A7站區外道路新闢工程，今天上午由桃園市長張善政（中）、內政部政次董建宏（中右）人，循古禮上香祈求施工順利平安，預計2029年上半年完工通車。（記者陳璟民攝）

桃園市獲內政部補助辦理「桃園機場捷運A7站區外道路（T字型聯外道路－變一）新闢工程」，今天上午舉辦開工動土典禮，將把龜山區文學路打通延伸至文化一路口，新闢路段長約300公尺，設計雙向各1車道，並以車行地下道方式穿越市定歷史建築「樟腦寮協和磚廠」，預計2029年上半年完工通車，健全區域道路系統，紓解龜山、林口地區交通瓶頸。

文學路延伸段（變一道路）新闢工程開工動土典禮，由桃園市長張善政、內政部政務次長董建宏連袂主持，立委張雅琳、牛煦庭與多位市府官員、民代及上百位居民見證，循古禮上香、獻供，祈求施工平安及如期如質完工，接著眾人鏟土象徵開工後禮成。

請繼續往下閱讀...

市府工務局新建工程處簡報工程內容，工程總經費約6億4千萬元，內政部國土管理署補助6億751萬元，市府負擔3300萬元，施工範圍自文化一路延伸文學路，長約300公尺、寬20公尺，含長度約40公尺、寬8.5公尺的地下化路段，施作項目包括雙向各1車道、隧道、人行步道、排水系統、路燈、綠帶，並將電力、電信管線地下化，磚廠煙囪等歷史建築會加設H型鋼作為支撐保護。

張善政表示，原本道路規劃從磚廠上方通過，但煙囪搖搖欲墜，可能要截掉一段，這樣對文化資產很不尊重，所以決定設計從磚廠下方走，採管冪工法確保上方的土層與磚廠建築不被擾動，感謝國土署支持絕大部分的經費。

董建宏說，內政部近年興辦工程的重要概念，除讓大家的生活變得更便利，也結合、保存在地傳統文化，感謝市府團隊配合國土署，以管冪工法保存磚廠歷建。

桃園機場捷運A7站區外道路新闢工程，今天上午由桃園市長張善政（右4）、內政部政次董建宏（左2）等人連袂開工動土，預計2029年上半年完工通車。（記者陳璟民攝）

桃園機場捷運A7站區外道路新闢工程今天上午開工動土，將打通文學路延伸文化一路口，長約300公尺，預計2029年上半年完工通車，圖為工程示意圖。（圖由桃園市新建工程處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法