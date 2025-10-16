花蓮光復災後復原湧入近12億愛心善款 前進指揮所轉型協調會報

對於馬太鞍溪堰塞湖災後重建，行政院表示，愛心善款不到1個月內近12億元，中央災害應變前進指揮所轉型「馬太鞍溪堰塞湖災後中央復原重建專案協調會報」。（記者鍾麗華攝）

行政院災防辦、工程會及衛福部今（16）日在行政院院會說明「馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形」，行政院表示，愛心善款不到1個月內近12億元，中央災害應變前進指揮所轉型「馬太鞍溪堰塞湖災後中央復原重建專案協調會報」，復原重建不停歇。

行政院表示，為確保堰塞湖水位、壩體及邊坡狀況，經每日嚴密監測與觀測，目前堰塞湖蓄水量已減少至原來量體1.7%、約150萬噸，狀況穩定無變化，也將持續監控。

請繼續往下閱讀...

行政院指出，各項公共工程的防減災工作均依進度完成，包括河道土砂疏浚、堤防加固等。與民生息息相關的環境與民宅清淤在國軍協助下已儘速復原，光復鄉的下水道打通工程已於昨（15）日完成，馬太鞍溪涵管便橋也已提前完工通車，光復鄉內所有學校已順利復課。

行政院說，一站式服務期間為10月7日至12日，13日起由行政院東部聯合服務中心接手。慰助金受理件數累計逾3400件，除慰助金外，車輛報廢共受理1653 件，提供原住民的諮詢服務共458件；農業救補助共717件；銀行郵局提款卡及存摺補發或受理共322件；小型企業及商店的復工貸款補助有199件；災民租屋補貼共受理87件；房屋安全評估共有82戶申請；申請補發健保卡共有79件；申辦農會業務計有64件；台糖地租減免共受理12件。

此外，行政院於7月30日成立雲嘉南災後復原前進指揮所，全力協助雲嘉南地區家園復原，家園復原慰助金已核發5萬8579件、核撥金額14億4266萬餘元，其中損壞面積20平方公尺以上經由政府媒合民宅修繕達1360戶。後續再透過航拍判釋與實地走訪，主動針對尚未完成修繕災屋民眾協助與宣導，以確保協助每一位災屋民眾完成修繕需求。

除房屋修繕，前進指揮所彙整農損救助與輔導、電信修復與環境清理，截至10月上旬止，農業救助已核撥30.18億元；光電板總受損約12.1萬片，已全數清理完成；另石綿建材廢棄物約1萬7600公噸，已清運約1萬6793公噸，電信基地台修復已修復11座，其餘預計10月31日前修復。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法