新北三重綜合體育館10/18就業博覽會 70廠商釋逾3500個職缺

新北勞工局長陳瑞嘉表示，10月18日上午10點至下午3點，將在三重綜合體育館辦理「新北市就業博覽會」。圖為過往活動畫面。（圖由新北市勞工局提供）

因應美國關稅挑戰，基北北桃4市啟動「四城同行．韌性升級」系列活動，新北勞工局長陳瑞嘉表示，10月18日上午10點至下午3點，將在三重綜合體育館辦理「新北市就業博覽會」，並進行4市連線直播，餐飲旅宿、零售業等70家廠商參與，提供3500多個工作機會，現場也規劃免費職涯講座、履歷健檢等服務以便求職者利用。

陳瑞嘉表示，基北北桃都是出口導向比例高的都會區，關稅政策勢必衝擊地方經濟與勞工生計，因此4月份4市在合作交流平台會議上於勞政面向達成合作策略，盼助企業求才、勞工找工作，提升整體就業率。

陳瑞嘉指出，這次徵才廠商以旅宿餐飲業為最大宗，職缺占比4成，其次為零售量販業，職缺占比2成5；此外，大樹醫藥提供75K月薪誠徵門市藥師、鼎泰豐開出起薪62K招募料理主廚、上洋產業徵求開發工程師月薪50K起。

就業服務處補充，活動現場設有免費職涯講座、履歷健診攤位，為求職者升級求職技能，同時也提供「婦女再就業計畫」及「五五就業促進獎勵」等專案諮詢，詳洽「新北市人力網」或電洽0800-091-580，由專人服務。

