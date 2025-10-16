惡劣！空服員過世竟被追討請假證明 長榮航空道歉

長榮空服員病逝，工會成員預計今天下午到長榮航空總部外獻花。（圖由工會提供）

長榮航空空服員抱病值勤，最後不幸過世，再度讓各界質疑長榮航空員工過勞和資方苛刻勞工。有網友曝光長榮航空竟在空服員病逝後，還要家屬補交9月27日家庭照顧假的請假證明，痛批長榮航空太惡劣。

對此，長榮航空致歉，表示長榮航空對於造成家屬困擾深感歉意，並稱公司在員工住院期間已協助辦理差假申請作業，此次誤失係因同仁對業務不夠熟悉所致，長榮航空會深切檢討、改進，再次向家屬致上最深的歉意。

桃園市空服員職業工會顧問林佳瑋指出，長榮員工病逝，鬧到立法院臨時變更議程，日前才辦完病逝員工告別式，長榮航空在10月14日要求提供9月27日家庭照顧假的請假證明，「他已經不幸往生了，你們長榮航空還在問人家9月27日的家庭照顧假證明」？

根據對話截圖，長榮航空以「學姐」稱呼已逝員工，要求盡快拍照回傳相關文件，「學姐好，請問學姊是否有繳交9月27日的家顧假證明是否有繳交，若是尚未繳交，請盡速繳交，謝謝。因作業所需需要學姐先拍照給我謝謝學姐。」

長榮航空企業工會也痛批「為什麼長榮航空要這樣子羞辱、踐踏我們的姐妹，人都走了，還在追繳請假證明」；桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會也指出，10月21日，是桃園市空服員職業工會和長榮航空的例行協商，桃園市空服員職業工會已經改善請假制度和班表結構的各項方案，提交給長榮航空。

桃園市空服員職業工會主張，長榮航空應指派有決策權力的高層主管，和桃園市空服員職業工會進行協商，更請當日有空的長榮航空空服員，一起到協商現場集結靜候，為現役空服員協商代表集氣。

長榮航空竟在空服員病逝後還要求繳交證明。（圖由網友提供）

