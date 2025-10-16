為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中華電信工會抗議性騷調查瑕疵 北市：對職場性騷零容忍、零退讓

    2025/10/16 13:13 記者蔡愷恆／台北報導
    中華電信工會今早（16日）在台北市府前抗議，說明今年初發生職場性騷擾事件，然中華電信公司調查處理過程有瑕疵，違反性別平等工作法，嚴重侵害勞動權益，呼籲台北市勞動局立即開罰、加速調查。（記者蔡愷恆攝）

    中華電信工會今早（16日）在台北市府前抗議，說明今年初發生職場性騷擾事件，然中華電信公司調查處理過程有瑕疵，違反性別平等工作法，嚴重侵害勞動權益，呼籲台北市勞動局立即開罰、加速調查。（記者蔡愷恆攝）

    中華電信工會今早（16日）在台北市府前抗議，說明今年初發生職場性騷擾事件，然中華電信公司調查處理過程有瑕疵，違反性別平等工作法，嚴重侵害勞動權益，呼籲台北市勞動局立即開罰、加速調查。勞動局回覆，對於職場性騷零容忍、零退讓，案件已受理並調查告一段落，相關資料將送交性別平等工作委員會審議，將依規定儘速辦理。

    中華電信工會手舉布條「職場性騷零容忍？中華電信ESG評分大破功！性騷調查未迴避、懲處拖延包庇」，說明今年1月間，公司發生職場性騷案件，受害人依法申訴並報警，但工會發現公司處理過程接連出現瑕疵，除外部律師未依法迴避，簡直是「球員兼裁判」，此外，調查拖延且拒絕將結果書面通知到申訴人，甚至懲處未在期限內完成，至今仍未定案。工會指出，這些都已經違反性別平等工作法。

    工會呼籲，台北市府應該儘速完成外部調查程序，也批評台北市政府消極對待，放任公司延宕懲戒程序，嚴重影響勞工權益。工會提出5大訴求：北市府應立即開罰、加速調查程序，此外，中華電信公司也需儘速完成懲處、強化調查獨立性，也應追究高階主管。勞動局表示，對於任何職場性騷擾行為，絕不姑息、絕不寬貸，案件已受理並調查告一段落，相關資料將送交性別平等工作委員會審議，並依規定儘速辦理。

    勞動局強調，絕對以最高且最嚴謹的態度，維護職場安全，全力捍衛及保障勞工的尊嚴與權益。再次重申，對於職場性騷擾，勞動局絕對零容忍、零退讓，一切依規定辦理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播