中華電信工會抗議性騷調查瑕疵 北市：對職場性騷零容忍、零退讓

中華電信工會今早（16日）在台北市府前抗議，說明今年初發生職場性騷擾事件，然中華電信公司調查處理過程有瑕疵，違反性別平等工作法，嚴重侵害勞動權益，呼籲台北市勞動局立即開罰、加速調查。（記者蔡愷恆攝）

中華電信工會今早（16日）在台北市府前抗議，說明今年初發生職場性騷擾事件，然中華電信公司調查處理過程有瑕疵，違反性別平等工作法，嚴重侵害勞動權益，呼籲台北市勞動局立即開罰、加速調查。勞動局回覆，對於職場性騷零容忍、零退讓，案件已受理並調查告一段落，相關資料將送交性別平等工作委員會審議，將依規定儘速辦理。

中華電信工會手舉布條「職場性騷零容忍？中華電信ESG評分大破功！性騷調查未迴避、懲處拖延包庇」，說明今年1月間，公司發生職場性騷案件，受害人依法申訴並報警，但工會發現公司處理過程接連出現瑕疵，除外部律師未依法迴避，簡直是「球員兼裁判」，此外，調查拖延且拒絕將結果書面通知到申訴人，甚至懲處未在期限內完成，至今仍未定案。工會指出，這些都已經違反性別平等工作法。

請繼續往下閱讀...

工會呼籲，台北市府應該儘速完成外部調查程序，也批評台北市政府消極對待，放任公司延宕懲戒程序，嚴重影響勞工權益。工會提出5大訴求：北市府應立即開罰、加速調查程序，此外，中華電信公司也需儘速完成懲處、強化調查獨立性，也應追究高階主管。勞動局表示，對於任何職場性騷擾行為，絕不姑息、絕不寬貸，案件已受理並調查告一段落，相關資料將送交性別平等工作委員會審議，並依規定儘速辦理。

勞動局強調，絕對以最高且最嚴謹的態度，維護職場安全，全力捍衛及保障勞工的尊嚴與權益。再次重申，對於職場性騷擾，勞動局絕對零容忍、零退讓，一切依規定辦理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法