新北農漁民長者免費健檢加碼 明年元旦起全額補助農民職災保險自付額

侯友宜表示，新北市農漁民長者健檢自去年開始辦理心血管二階段檢查，今年再推出「二階段檢查PLUS」加碼心衰竭指數檢查（Pro-BNP）。（記者黃子暘攝）

新北市農業局推動「農漁民長者免費健康檢查」，市長侯友宜前往新北市立聯合醫院三重院區訪視農漁民長者健康檢查並宣布，明年起新北推出「雙保（飽）PLUS健檢+」福利，編列約2100萬元預算，除原有的農保補助及農漁民長者健檢外，自明年度起加碼全額補助農民職業災害保險自付額，農保、農職保、農漁民長者健康檢查由市府協助，預計受惠人數約2萬7000人次。

侯友宜表示，市府除推動農漁業政策促進產業發展外，守護農漁民健康更是要務，醫療團隊每年分析農漁民個案數據，規劃調整專屬農漁民長者的健檢方案，新北市農漁民長者健檢自去年開始辦理心血管二階段檢查，今年再推出「二階段檢查PLUS」加碼心衰竭指數檢查（Pro-BNP），盼及早發現心臟問題進行治療，為提升農漁民福利，從明年元旦起再推出「雙保（飽）PLUS健檢福利政策」，盼守護新北市農漁民。

請繼續往下閱讀...

農業局長諶錫輝說，農漁民長者健檢受檢資格為設籍新北市滿50歲的投保農保、農會正會員及漁會甲乙類正會員（原住民農漁民為滿40歲以上），每2年可免費健檢1次；免費健檢針對農漁民長者常見健康問題規劃，第一階段健檢包括理學檢查、血液生化、癌症篩檢、肺部電腦斷層及心血管鈣化指數分析等項目，心血管鈣化指數越高代表心血管栓塞機率越高，經醫院評估後進行第二階段冠狀動脈攝影。

市立聯醫指出，農漁民長者健檢自去年起辦理心血管二階段檢查，受檢的406人中，有3人發現冠狀動脈嚴重鈣化情形，經醫師診斷後安排裝設心導管支架，降低因心臟病猝死風險。

侯友宜表示，新北市農漁民長者健檢自去年開始辦理心血管二階段檢查，今年再推出「二階段檢查PLUS」加碼心衰竭指數檢查（Pro-BNP）。（記者黃子暘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法