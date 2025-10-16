為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    洪村山旅外心繫故鄉 捐100萬元助彰化弱勢

    2025/10/16 12:53 記者張聰秋／彰化報導
    財團法人台北市金環社會關懷基金會董事長洪村山（左3）今天帶著兒女返鄉，捐出100萬元給彰化縣府社會救助專戶，縣長王惠美（右）代表接受。（記者張聰秋攝）

    人長年在外打拚，心卻長繫故鄉！旅居北部的財團法人台北市金環社會關懷基金會董事長洪村山，今天（16）帶著子女返鄉，捐贈100萬元給彰化縣社會救助金專戶。

    洪村山說，基金會以媽媽名字命名，錢從自家公司提撥，款項不嫌多，目的就是希望拋磚引玉，讓善的循環不斷傳承，救濟更多需要幫忙的鄉親。他期許這股善的力量能成為一道光，幫助弱勢民眾走出黑暗與困頓，讓社會更祥和進步。

    彰化縣長王惠美在捐贈記者會上感謝洪村山多次返鄉行善，她也向同鄉會成員詳細介紹了目前正在展出的台灣設計展三大展區特色，邀請大家把握展期，呼朋引伴一起來彰化看驚喜。

    洪村山的女兒，同時也是新北市彰化同鄉總會總會長洪靜姿表示，她和家人這次返鄉，除了參觀設計展外，主要也是感謝縣長王惠美深耕彰化建設，尤其重視教育和長照政策。她長期秉持父親的行善理念投入公益，未來同鄉會也會繼續扮演旅外打拚者與家鄉的連繫橋樑，提高愛家鄉的凝聚力，為這塊土地持續做出貢獻。

    捐款者送上肉乾特產給縣長王惠美，王惠美也回禮，彼此以禮相待。（記者張聰秋攝）

