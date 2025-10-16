苗栗三義山坡地保育區遭棄置1.3萬噸廢樹枝 地主犯罪所得204萬沒收

苗栗縣三義鄉八櫃段山坡地保育區遭棄置大量廢樹枝和樹葉的情形，依據現場量測結果，推估廢樹枝（葉）堆置數量逾1萬3千公噸，對山坡地保育及水土保持安全均形成嚴重影響。（環管署提供）

環檢警聯手破獲一起非法棄置廢樹枝案件，清運業者將受委託清理的廢樹枝（葉），非法載運至苗栗縣三義鄉八櫃段山坡地保育區傾倒棄置，推估堆置數量逾1萬3千公噸；全案經苗栗地方檢察署今年10月3日偵結，依違反廢棄物清理法刑責規定，將地主及清運業者等12人提起公訴，張姓地主犯罪所得新台幣204萬6000元，將依法宣告沒收。

環境部環境管理署中區環境管理中心於2024年3月間，透過追蹤廢棄物清運車輛即時行車軌跡，發現某一車輛多次進入八櫃段山坡地保育區，因此於5月時至現場勘查，該棄置點位於山區隱蔽處，被人為蓄意開闢道路進入，山坡上滿布棄置的廢樹枝（葉），面積約有一足球場大小，後續針對該棄置點分析進出車輛行車軌跡及透過監視器監控影像，確認自2022年8月起至2024年6月間，共有663車次的廢棄物清運車輛進入棄置。

環管署指出，經中區環境管理中心分析案情及完成蒐證後，報請苗栗地方檢察署，由檢察官石東超指揮彰化縣調查站、保七總隊第三大隊中區中隊及苗栗縣警察局苗栗分局，於2024年8月、10月針對地主及包含10家領有廢棄物清除許可證在內的17家清運公司，執行2波檢環警調聯合查緝搜索行動，查獲該17家清運公司承攬廢樹枝（葉）清理作業，卻未送至合法再利用機構再利用或處理機構處理，竟以每車2500元至4000元代價付費給張姓地主，並將廢棄物棄置於八櫃段棄置點。

環管署表示，依據現場量測結果，推估廢樹枝（葉）堆置數量逾1萬3千公噸，對山坡地保育及水土保持安全均形成嚴重影響，全案經苗栗地方檢察署依違反「廢棄物清理法」刑責規定，將地主及清運業者等12人提起公訴，張姓地主犯罪所得新台幣204萬6,000元，將依法宣告沒收，後續由苗栗縣政府責令行為人依法恢復原狀。

環管署強調，清運業者應將收受的廢棄物，依「廢棄物清理法」相關規定妥善清除處理或再利用，並依法確實申報收受及流向，不得任意棄置；土地所有人未經主管機關許可，不得提供土地回填、堆置廢棄物，非法提供土地收受廢棄物，涉犯「廢棄物清理法」刑責規定，依法可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

環管署於2024年8月、10月針對地主及包含10家領有廢棄物清除許可證在內的17家清運公司，共執行2波檢環警調聯合查緝搜索行動。（環管署提供）

環境部環境管理署中區環境管理中心於2024年3月間透過追蹤廢棄物清運車輛即時行車軌跡，發現某一車輛多次進入八櫃段山坡地保育區，因此於5月時至現場勘查，後續針對該棄置點分析進出車輛行車軌跡及透過監視器監控影像，確認自2022年8月起至2024年6月間，共有663車次的廢棄物清運車輛進入棄置。（環管署提供）

