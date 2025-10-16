培養孩子發展「執行功能」 專家建議：親子合作玩遊戲

信誼基金會今舉辦國際研討會探討增進孩子「執行功能」相關議題。（記者楊綿傑攝）

孩子是否擁有面對未來挑戰的能力，是家長最關心議題，專家指出，能幫助孩子專注學習、調節情緒、解決問題的核心能力「執行功能（EF）」是關鍵，建議家長可把握幼兒黃金期透過溫暖且回應性高的教養方式，以及陪伴操作合作性遊戲培養。

信誼基金會今舉辦國際研討會探討EF相關議題，美國明尼蘇達大學教授菲力普．澤拉佐指出，EF由大腦前額葉負責，功能如大腦指揮官，能協助管理注意力與行為、幫助規劃、組織並達成目標的高層次認知能力，核心包括能克制衝動、記住並處理資訊、靈活適應外界變化等，這些對學業、人際互動、情緒管理等都有影響，兒童時期是發展關鍵期。

英國劍橋大學教授克萊爾．休斯則提到，EF比IQ更能預測孩子的學業與生活適應。EF在嬰兒期開始萌芽，幼兒期快速發展，有助促進孩子在團體中更能調整情緒、協商合作，反之較易出現攻擊行為或社交困難相關問題。

清大幼教系副教授陳湘淳說，根據多項研究，幼年期抑制能力差者，成年後健康、收入與幸福感皆較低；工作記憶與抑制控制，能預測閱讀與數學表現，而執行功能可經由練習而提升。

休斯進一步提到，溫暖、回應性高的教養方式、規律化的生活環境，以及同儕友伴互動，都有助提升EF。透過長期跨國追蹤研究發現，高品質的親子互動是關鍵。即使在低社經背景家庭，只要提供支持性照顧與遊戲環境，仍能有效促進EF。

澤拉佐分享，透過「反思練習」讓孩子建立「停一下、想一想、再做」的習慣，提升計畫與記憶能力；以及藉由「正念練習」，以呼吸、觀察與感受，幫助孩子減壓、提升專注與情緒調節等都是重要方法，並應循序漸進引導孩子在可達成的挑戰中累積成就感，而非急於介入或替孩子完成任務。

陳湘淳建議，4至7歲工作記憶成長最顯著的階段，若常有忘東忘西或不清楚指令等現象，可說話速度放慢、1次1個指令慢慢增加任務練習，並做些小遊戲如數字排序記憶遊戲等練習記憶；或者透過「老師說」、「紅綠燈」、「123木頭人」等遊戲，幫助練習抑制控制。其他如親子或友伴進行合作性桌遊與角色遊戲，都有助提升執行功能。

