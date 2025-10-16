苗栗亦捷客運突停駛！監理所證實「司機薪資領一半」集體罷工

客運車都停在苗栗站，司機員也聚集在站內，與資方力爭。（記者彭健禮攝）

經協調司機初步同意下午起陸續恢復行駛

亦捷科技整合公司從去年9月接手代駛苗栗縣12條客運路線，今（16）日突然公告全線停駛，害得民眾、學生無車可搭，民怨炸鍋；據了解，司機員抱怨「10月的薪資領一半」而集體罷工。新竹區監理所所長孫榮德已趕赴苗栗站了解，經過上午協調後，罷工的司機員初步同意在今天下午起陸續恢復行駛，至於積欠的薪資，亦捷應該下午就會把錢匯出。

新竹區監理所統計，共有7條主線43班車次未開，後來有陸續開出9班次，仍有34班次沒有正常行駛，受影響的乘客人數約1000餘人次，包括路線5656、5655、5657、5659、5658、5664（5664C）、5669（5669A）共計7條（不含支線）路線。

亦捷科技於去年9月起接手代駛苗栗縣12條客運路線，常因司機員不足而有脫班、臨時減班情形，今（16）日甚至出現疑司機員集體罷工而致全線停駛的狀況，害得通勤、通學的上班族與學生沒車搭。一早，苗栗縣內各大臉書社團紛紛張貼有關亦捷客運班車沒有出現的消息，民怨炸鍋。

新竹區監理所於上午8點多接獲反映，所長孫榮德也趕赴苗栗站了解，客運車都停在苗栗站，司機員也聚集在站內，與資方力爭。

孫榮德表示，經了解為資方發放薪資延誤，司機薪水發放為每月10日、20日各一次，但這個月10日，部分薪水沒有進「進了一半而已」，才引發今日罷工事件，但還有9個班次有開。

客運車都停在苗栗站，司機員也聚集在站內，與資方力爭。（記者彭健禮攝）

新竹區監理所所長孫榮德也趕赴苗栗站了解。（圖由民眾提供）

許多民眾在苗栗市中正路南苗市場站牌痴痴地等著公車到來。（記者彭健禮攝）

