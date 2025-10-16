為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗亦捷客運突停駛！監理所證實「司機薪資領一半」集體罷工

    2025/10/16 11:26 記者彭健禮／苗栗報導
    客運車都停在苗栗站，司機員也聚集在站內，與資方力爭。（記者彭健禮攝）

    客運車都停在苗栗站，司機員也聚集在站內，與資方力爭。（記者彭健禮攝）

    經協調司機初步同意下午起陸續恢復行駛

    亦捷科技整合公司從去年9月接手代駛苗栗縣12條客運路線，今（16）日突然公告全線停駛，害得民眾、學生無車可搭，民怨炸鍋；據了解，司機員抱怨「10月的薪資領一半」而集體罷工。新竹區監理所所長孫榮德已趕赴苗栗站了解，經過上午協調後，罷工的司機員初步同意在今天下午起陸續恢復行駛，至於積欠的薪資，亦捷應該下午就會把錢匯出。

    新竹區監理所統計，共有7條主線43班車次未開，後來有陸續開出9班次，仍有34班次沒有正常行駛，受影響的乘客人數約1000餘人次，包括路線5656、5655、5657、5659、5658、5664（5664C）、5669（5669A）共計7條（不含支線）路線。

    亦捷科技於去年9月起接手代駛苗栗縣12條客運路線，常因司機員不足而有脫班、臨時減班情形，今（16）日甚至出現疑司機員集體罷工而致全線停駛的狀況，害得通勤、通學的上班族與學生沒車搭。一早，苗栗縣內各大臉書社團紛紛張貼有關亦捷客運班車沒有出現的消息，民怨炸鍋。

    新竹區監理所於上午8點多接獲反映，所長孫榮德也趕赴苗栗站了解，客運車都停在苗栗站，司機員也聚集在站內，與資方力爭。

    孫榮德表示，經了解為資方發放薪資延誤，司機薪水發放為每月10日、20日各一次，但這個月10日，部分薪水沒有進「進了一半而已」，才引發今日罷工事件，但還有9個班次有開。

    客運車都停在苗栗站，司機員也聚集在站內，與資方力爭。（記者彭健禮攝）

    客運車都停在苗栗站，司機員也聚集在站內，與資方力爭。（記者彭健禮攝）

    新竹區監理所所長孫榮德也趕赴苗栗站了解。（圖由民眾提供）

    新竹區監理所所長孫榮德也趕赴苗栗站了解。（圖由民眾提供）

    許多民眾在苗栗市中正路南苗市場站牌痴痴地等著公車到來。（記者彭健禮攝）

    許多民眾在苗栗市中正路南苗市場站牌痴痴地等著公車到來。（記者彭健禮攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播