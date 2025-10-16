氣象署估熱低氣今生成！ 注意東北季風、外圍環流共伴效應

菲律賓東方海面上有熱帶擾動，最快今天會增強為熱帶性低氣壓（TD）。（圖由氣象署提供）

中央氣象署預報，目前在菲律賓東方海面的熱帶擾動預計在今天（16日）增強為熱帶性低氣壓，並在週末再增強為輕度颱風「風神」，並會和東北季風形成共伴效應，北部、東北部連續3天以上大雨。

氣象署預報員黃恩鴻表示，今天、明天（16日、17日）2天基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部短暫陣雨，東部、東南部、大台北地區、恆春半島及馬祖有零星短暫陣雨，今晚起水氣會稍微增多一點，但大致上各地天氣仍比較穩定。

黃恩鴻表示，目前在菲律賓東海面上的熱帶擾動預計在今天就會增強為熱帶性低氣壓（TD），預計週末再增強為輕度颱風，初步預估路徑會從菲律賓北邊呂宋島穿過，並前往南海，最靠近台灣的時間是週日到下週二，且外圍環流會帶來雨勢。

黃恩鴻表示，東北季風預計在本週六（18日）增強，並會和準「風神」颱風形成共伴效應，會帶來雨勢，但雨究竟會下在海上或是台灣陸地？這仍需等颱風路徑更確定的時候才能更明確。

