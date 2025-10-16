4舞蹈名師進駐竹北21個社區 10/24萬聖親子嘉年華搖滾PK

竹北市公所首度推出「明星舞蹈老師進社區」計畫，邀請4位演藝圈知名舞蹈老師，走入社區手把手教學。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市公所首度推出「明星舞蹈老師進社區」計畫，邀請4位演藝圈知名舞蹈老師，藍波、東諺、嘻小瓜、彭彥鳴，走入社區手把手教學，還將在10月24日的「竹北萬聖舞動嘉年華」中登台搖滾PK，為變裝踩街遊行重磅開場。

竹北市長鄭朝方表示，他經常在各項活動中看到社區舞蹈班活力四射的演出，總讓人感受到滿滿的熱情與生命力。也正是這份感動，讓他思考如何透過更專業的資源，讓這些表演更具看頭與質感。因此特別邀請4位舞蹈名師進駐社區，讓市民也能享受到藝人級的課程。消息一出，社區爺奶爸媽們興奮不已。

請繼續往下閱讀...

4位老師各個來頭不小、風格鮮明，藍波老師曾為林俊傑、潘瑋柏、5566等眾多藝人編排過舞蹈，被稱為「天王天后御用編舞老師」，擅長充滿陽光與朝氣的活力健康舞；嘻小瓜老師為LULU黃璐梓茵〈腿之歌〉編舞，擅長節奏明快、動感十足的青春舞風；東諺老師曾任蔡依林、楊丞琳專屬舞者，擅長融合自信與火辣魅力的舞風；彭彥鳴老師則長年深耕國標舞領域，展現出典雅而富含力與美的舞姿。

竹北市公所表示，共有21個社區舞蹈協會參與，分為4個小隊，每隊由1位老師親自編排舞碼並帶領練習。從基本步伐到整體編排，社區成員們在老師的帶領下不斷突破自我，展現出驚人的學習力與團隊默契。

24日「竹北萬聖舞動嘉年華」下午3點起，4大風格結合特色的舞作將輪番登場，鄭朝方邀請市民朋友一同到場，為社區爺奶們加油打氣，見證他們的蛻變與光芒。究竟誰能在這場PK賽中脫穎而出，成為萬聖節最耀眼的焦點？讓我們拭目以待！

竹北市公所首度推出「明星舞蹈老師進社區」計畫，邀請4位演藝圈知名舞蹈老師，走入社區手把手教學。（竹北市公所提供）

竹北市社區舞蹈班24日將在「竹北萬聖舞動嘉年華」中登台搖滾PK，為變裝踩街遊行重磅開場。（竹北市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法