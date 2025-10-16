為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東海大學校長張國恩率「70人隊」 拼回「戈20」極限獎迎70周年校慶

    2025/10/16 12:01 記者黃旭磊／台中報導
    東海大學校長張國恩率「70人隊」 拼回「戈20」極限獎。（校方提供）

    東海大學校長張國恩率「70人隊」 拼回「戈20」極限獎。（校方提供）

    東海大學將於11月1日舉辦全球校友回娘家校慶系列活動，校長張國恩率EMBA校友會理事長林正雄等「70人團隊」，挑戰第20屆「玄奘之路商學院戈壁挑戰賽」，全員完賽並拿回4項大獎，張國恩說，獎項獻給70週年校慶，全力為來自世界各地的東海人籌辦校慶。

    東海大學積極籌辦校慶活動，校方今天說，10月28日起將舉辦「全球校友返校之旅」，校長張國恩獻上歷經4天3夜、全程120公里EMBA全員完賽，「戈20」沙克爾頓獎、奮進獎、文化風範獎、傳承超越獎等獎項。

    張國恩表示，教育不只是傳授知識，而是鍛鍊心志及品格，他與林正雄理事長、林天財副理事長、行戈會理事長盧智源及行戈會執行長沈沛妍，與EMBA吳惠蘭兩位領隊共70位同學，並肩在沙漠行走，更明白戈壁挑戰為行走中的教育，師生一起在極限中體悟信任、勇氣與韌性。

    校方持續籌備創校70周年慶，選出交通部長陳世凱等6人為傑出校友，並由短短兩週內募得 4500萬元達標，還由109級EMBA校友會理事長林正雄等人，募得840萬4千元作為管理學院AI（人工智慧）教室建置專款用途，而英業達創辦人李詩欽捐3千萬元，專款建置輝達GB200 AI伺服器。

