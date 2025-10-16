YouTube全球大當機影響逾80萬人 官方：已恢復正常

YouTube驚傳全球大故障，影響數十萬名用戶。（路透）

影音平台YouTube今（16）日傳出大規模當機，從上午7時開始陸續有20萬用戶回報異常，影響範圍包括YouTube、YouTube Music、YouTube TV等服務。目前，平台約於上午9時逐步恢復正常。

多名網友今早在Threads上反映狀況，「YT music故障了嗎？」「我還以為是我手機壞掉，重開機好幾次」「YT整個炸了，看影片都會卡」。不少人指出，無論是手機App或電腦版網頁皆出現播放錯誤、畫面無法載入等問題。

請繼續往下閱讀...

YouTube稍早在X上發文回應：「目前YouTube、YouTube Music與YouTube TV皆可正常播放。」但並未說明故障原因。官方也在「YouTube Help」欄位再度公告：「確認所有服務已恢復正常運作，感謝您的耐心等候！」

根據監測網站「DownDetector」統計，此次當機引起全球超過80萬名使用者回報問題，其中美國用戶達36萬人。

This issue has been fixed – you should now be able to play videos on YouTube, YouTube Music, and YouTube TV! ♥️ https://t.co/TZj3xlVrSe — TeamYouTube （@TeamYouTube） October 16, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法