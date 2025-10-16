中華電信工會陳情批性騷處理拖延 林珍羽籲北市勞動局應積極作為

中華電信工會今（16）早到台北市政府陳情，質疑中華電信懲處性騷案拖延包庇，市府應立即開罰。（台北市議員林珍羽提供）

中華電信一名科長被控今年1月14日晚間利用公司尾牙，酒後熊抱女同事、親吻臉頰，被害女同事當場喝斥後報警處理，科長被依法送辦，依《性騷擾防治法》趁機性騷擾罪嫌起訴。中華電信工會今（16）早到台北市政府陳情，質疑中華電信懲處拖延包庇，市府應立即開罰；到場聲援的民眾黨議員林珍羽說，北市才在公開場合發生性侵犯罪，不要再成為性騷擾的犯罪天堂，勞動局應有積極作為。

林珍羽指出，這起性騷擾案在今年8月已被週刊報導，市府迄今未完成懲處；事前才在台北車站這種公開場合發生性侵犯罪，勞動局應積極開罰，不要讓台北成為性騷溫床。

勞動局表示，對於任何職場性騷擾行為，絕不姑息、絕不寬貸。本案已受理並調查告一段落，相關資料將送交性別平等工作委員會審議，並依規定儘速辦理。勞動局絕對以最高且最嚴謹的態度，維護職場安全，全力捍衛及保障勞工的尊嚴與權益。再次重申，對於職場性騷擾，北市勞動局絕對零容忍、零退讓，一切依規定辦理。

工會指出，公司在2025年1月間發生職場性騷擾案件，受害人依《性別平等工作法》提出申訴並報警。但公司處理過程接連出現程序瑕疵，包括外部律師未依法迴避且專業度顯有不足、調查拖延超過法定期限且拒絕將調查結果書面通知申訴人、懲處亦未於法定期限內完成，迄今仍未定案，都已違反《性別平等工作法》規定。

工會呼籲市府應立即依法開罰，並儘速完成外部調查程序，以落實性別平等工作法，及職場性騷擾零容忍精神。中華電信工會嚴正呼籲，這已非單純個案，而是制度性失靈：公司內部調查缺乏專業、形同「球員兼裁判」，受害人陷入孤立無援的困境；地方主管機關消極對待，針對公司明顯違法未予開罰，放任公司延宕懲戒程序，公司甚至欲繼續以「靜待司法判決結果」為藉口，架空性騷擾申訴調查委員會的職權，嚴重侵害勞工權益。

台北市議員林珍羽聲援中華電信工會陳情。（台北市議員林珍羽提供）

