八卦山大佛下「潮派卦山」演唱會10/18飆唱 超強卡司曝光

對追星族來說，演唱會是最直接感受自己喜歡的歌手、藝人方式。（圖由縣府提供）

台灣設計展最吸人潮的演唱會又來了！繼雙十節鹿港體育場2場「潮派鹿港」音樂祭後，緊接著「潮派卦山」將於本週六（18日）、日接力登場，地點移師彰化八卦山大佛下，讓樂迷在大佛陪伴下更是Chill，全程免費入場，卡司強到爆。

這場音樂盛宴卡司陣容強，10月18日有「眠氣Hypersomnia」、「你阿伯NeaR Band」、「羊米人YUMMY MAN」、「核果人NUTS」、「等阮返來」等團體、歌手熱力開唱；10月19日則由「梁河懸」、「手骨樂團」、「The Salitus」、「沈默紳士」、「伯爵白」、「打倒三明治」接力上場，還有全國樂團徵選入選的新秀團隊，2天火力全開。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，設計展從10月10日一路展到10月26日，橫跨彰化市、鹿港、田尾和田中等4個鄉鎮市，規劃了15個主題分行，主題「彰化行」把彰化比喻成1間百年大企業，展出內容涵蓋產業發展、設計成果和歷史對話等，處處充滿亮點。

除了週末的演唱會，展覽期間更多好玩的活動，像鹿港公會堂，每週五到週日的晚上6點半到9點，每半小時都有精彩的光雕秀。如果喜歡花藝，10月24、25日田尾還有結合花藝的「田尾時裝秀」演出。

想拿限量好禮的民眾，記得參加愛玩彰化LINE的「《彰旅行》數位集章活動」，只要完成「3+3」集章（3大展區各1章，外加其他3個景點），就能兌換好禮，數量有限。另外，9月到11月還有「彰化GO購」活動，消費滿500元上網登錄，就有機會把最大獎百萬電動車開回家！

演唱會是台灣設計展最吸人氣的活動，雙十節連假讓氣氛嗨到最高點。（圖由縣府提供）

這週末18、19日接力上場的「潮派卦山」音樂祭演唱會，卡司曝光。（圖由縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法