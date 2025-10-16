為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    BLACKPINK開唱掀粉紅潮！蔡英文曬「粉髮照」自嘲：不太適合我？

    2025/10/16 10:15 即時新聞／綜合報導
    前總統蔡英文響應BLACKPINK來台，特地Po出AI換成粉髮造型的照片。（擷取自蔡英文Threads）

    前總統蔡英文響應BLACKPINK來台，特地Po出AI換成粉髮造型的照片。（擷取自蔡英文Threads）

    韓國人氣女團BLACKPINK將於18、19日在高雄開唱，演唱會尚未登場，粉紅熱潮已席捲全城。主辦單位為迎接演出，連續7晚於高雄6大地標點亮粉紅燈光，舉辦「LIGHT UP 高雄 IN PINK」活動。高雄市長陳其邁率先響應，將社群大頭貼換成粉紅髮造型，沒想到前總統蔡英文也跟進，曬出粉紅髮照，意外掀起社群熱議。

    蔡英文稍早在Threads貼出換上粉紅髮的合成照，幽默寫下：「別人（不是陳其邁）傳給我的，粉紅色，感覺不是很適合我？」貼文不到1小時湧入超過2萬人按讚。立委黃捷笑回：「（那就是陳其邁）」，不少網友也留言表示「很困惑但很時髦」、「卸任後這麼潮太可愛了」、「請總統開始練女團舞」。

    粉紅潮更進一步蔓延，網友紛紛替總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰P上粉紅髮造型照，創意滿點。不少網友則笑回「大師兄變櫻木花道」、「威廉變日系了XD」、「威廉粉紅色無違和」、「賴桑真的不適合」。

    在 Threads 查看

    網友跟上這波粉髮潮，將總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰的髮色同樣變成粉紅色。（本報合成，擷取自Threads）

    網友跟上這波粉髮潮，將總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰的髮色同樣變成粉紅色。（本報合成，擷取自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播