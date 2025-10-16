BLACKPINK開唱掀粉紅潮！蔡英文曬「粉髮照」自嘲：不太適合我？

前總統蔡英文響應BLACKPINK來台，特地Po出AI換成粉髮造型的照片。（擷取自蔡英文Threads）

韓國人氣女團BLACKPINK將於18、19日在高雄開唱，演唱會尚未登場，粉紅熱潮已席捲全城。主辦單位為迎接演出，連續7晚於高雄6大地標點亮粉紅燈光，舉辦「LIGHT UP 高雄 IN PINK」活動。高雄市長陳其邁率先響應，將社群大頭貼換成粉紅髮造型，沒想到前總統蔡英文也跟進，曬出粉紅髮照，意外掀起社群熱議。

蔡英文稍早在Threads貼出換上粉紅髮的合成照，幽默寫下：「別人（不是陳其邁）傳給我的，粉紅色，感覺不是很適合我？」貼文不到1小時湧入超過2萬人按讚。立委黃捷笑回：「（那就是陳其邁）」，不少網友也留言表示「很困惑但很時髦」、「卸任後這麼潮太可愛了」、「請總統開始練女團舞」。

粉紅潮更進一步蔓延，網友紛紛替總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰P上粉紅髮造型照，創意滿點。不少網友則笑回「大師兄變櫻木花道」、「威廉變日系了XD」、「威廉粉紅色無違和」、「賴桑真的不適合」。

網友跟上這波粉髮潮，將總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰的髮色同樣變成粉紅色。（本報合成，擷取自Threads）

