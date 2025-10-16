為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    農藥公司從董事長到職員都來考！首屆植物診療師國考及格率破5成

    2025/10/16 11:04 記者楊媛婷／台北報導
    首屆植物診療師國考放榜，及格率超過55%。（資料照）

    首屆植物診療師國考放榜，農業部今（16日）表示，共1253名考生報考、1159名到考，共643名考試及格錄取，本身是植物診療師制度推手之一的台大昆蟲系教授蕭旭峰表示，有農藥企業公司從董事長到基層職員都來報考並金榜題名，一同投入植保工作。

    植物診療師制度自2008年起開始研議，經各界及立法院與行政院多方支持及協助，歷經16年終於去年7月經立法院三讀通過，並於同年8月經總統賴清德公布施行，並於今年舉辦首次國家考試，也是全球唯一舉行植物診療師國考的國家，採取60分及格制。

    農業部表示，首屆招考吸引許多植物醫學（保護）、植物病理、昆蟲、園藝、森林等相關領域的考生報考，今年共有643名考生錄取。

    蕭旭峰表示，我國推行儲備植物醫師制度已有數年，今年首屆招考一定會吸引較多考生報考，就他了解，許多錄取者都是目前植物保護相關領域的從業者，包含農業部所屬的農業改良場等研究人員、儲備植醫，還有許多農藥生技企業全公司都來報考。

    「很多農藥公司行號都鼓勵職員報考，不僅讓農藥行也可開設植物診療院所，讓產品更有說服力與競爭力，很多老闆都祭出激勵制度，只要錄取就加薪。」蕭旭峰表示，隨植物診療師制度化，未來希望公部門針對領有植物診療師證照者，可以給付專業加給。

    農業部防檢署表示，今年植物診療師報考人數比預期更多，至於專業加給部分，因目前植物保護與防檢疫領域公務員的專業加給低於其他類似領域的機關，目前會先向政院人總爭取同額給付。

