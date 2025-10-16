長榮航9月營收156億「罰鍰僅300萬」藍綠立委齊批：把違法當成本

長榮航空空服員疑似因抱病工作日前身亡，長榮的員工過勞問題再度被各界批評。（資料照）

長榮航空空服員疑似因抱病工作日前身亡，長榮的員工過勞問題再度被各界批評。立法院交通委員會今天（16日）邀請交通部業務報告，藍綠立委都批評，長榮航空賺大錢，卻把違反勞基法罰鍰當潛在成本，恐嚴重影響飛航安全。

立法院交通委員會今天邀交通部、運輸安全委員會和高鐵公司專案報告，國民黨立委洪孟楷批評，長榮航空空服員因病過世，航空業過勞問題是最大主因，嚴重影響到飛安，「空服員生病不能請假的，公司在調配人力上有無飛安疑慮」？

洪孟楷批評，空服員不敢請假，惡性循環導致飛安品質不良，「今天一個空服員離世，未來會不會影響飛安」？一般行業不行、也不該苛刻員工的請假，但在航空業卻變成潛規則？

洪孟楷也批評，長榮航空在9月營收高達156億元，但今年在勞工問題、因違反勞基法只被開罰300萬元，「長榮航空收入這麼多，但僅被開罰300萬，業者會打算盤，怎樣做最划算？這可能變成潛在成本，嚴重影響飛安」。

民進黨立委李昆澤也批評，長榮航空長期以來苛刻員工、不重視員工權益，過往已經有很多事蹟，請病假、事假，員工會喪失排班、休假的選擇權益，機師也同樣面對高工時、高度壓力工作環境，「飛行時數很長，休息是否充足，跨時區高精神壓力工作環境，是否造成疲勞駕駛、飛安判斷，關係到飛航安全」。

運安會主委林信得表示，長榮航空這起案子可看到空服員的排班班表造成疲勞風險，運安會會和民航局討論，並會找長榮航空來做了解。

