    首頁 > 生活

    高雄垃圾量增 市議員林智鴻建議參考國債鐘設「垃圾鐘」警示

    2025/10/16 11:01 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員林智鴻建議參考美國國債鐘模式，設立高雄垃圾鐘警示市民。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員林智鴻建議參考美國國債鐘模式，設立高雄垃圾鐘警示市民。（記者王榮祥翻攝）

    高市垃圾量年增率5.18%，但4座焚化爐面臨整修需求，引起地方擔心垃圾無處處理?高市議員林智鴻今建議參考美國國債鐘、設置「高雄垃圾鐘」警示市民，環保局長允研議。

    林智鴻說，高雄整體垃圾量逐年攀升，可回收與不可回收垃圾年增率約5.18% ，去年約170萬噸，2028約 兩百萬噸，10（2038）年後估算277萬噸。

    他進一步提到，高雄4座焚化爐因為使用很久，每年要輪流停爐歲修，南區焚化爐更因新廠建置、需到2028到2029期間才能營運，垃圾量增、焚化爐需要修整，讓人擔心焚化能量不足以應付垃圾增加情況。

    環保局長張瑞琿答詢，仁武與岡山焚化廠去年整改，今年是最後一年，明年開始仁武、岡山焚化量都會提高，她舉仁武焚化廠為例，整改完後目前儲坑只使用63%，整體處理量較過往提升，以前一天約處理9百多 噸，現在可燒到1千3百噸，後續也會透過隨車宣導等方式，加強民眾與業者回收垃圾。

    林智鴻說，鑒於垃圾持續增加，他建議參考美國國債鐘模式設立「高雄垃圾鐘」 ，讓大家知道每天每人產出多少垃圾? 以及無處處理垃圾的數量；張瑞琿答詢指出，可以朝議員建議方向研議。

    環保局長張瑞琿說明高雄四處焚化爐整修情況。（記者王榮祥翻攝）

    環保局長張瑞琿說明高雄四處焚化爐整修情況。（記者王榮祥翻攝）

