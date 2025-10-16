民雄「童」樂化身小農夫 10/18萬聖節親師生千人踩街

民雄鄉立幼兒園近日舉辦食農教育體驗活動，幼童化身小農夫，種植採收蔬果。（圖由民雄鄉立幼兒園提供）

嘉義縣民雄鄉立幼兒園近日安排食農教育活動，到園區鄰近榮華農場，讓中班、小班幼童擔任「小農夫」，體驗種植與採收蔬果甘苦，幼兒園18日還將舉辦萬聖節親子踩街活動，親師生預計千人參加，幼兒園藉機宣傳，號召社區鄉親共襄盛舉，感受「Trick or treat！不給糖就搗蛋！」節慶氛圍。

民雄幼兒園長張華容表示，榮華農場的地主已連續3年無償提供農地給幼兒園使用，每塊小農地由一個班級認養，種植不同蔬菜、水果，老師帶領下，孩子們進行植栽課程，擔任田園種植的小小農夫，培養幼兒喜愛、尊敬大自然，結合社區資源，發展幼兒園教學特色食農教育。



張華容說，食農教育是積極主張「親自體驗」的教育概念，讓幼兒每天照顧與觀察自己種植作物，瞭解作物生長到飯桌上整個歷程，藉由種植不一樣的蔬菜，希望提升幼兒對作物的認識、改善偏食習慣，並建立幼兒正確的飲食觀念。

張華容表示，除了食農教育體驗，一年一度西洋萬聖節將於本月底到來，幼兒園18日上午8點到12點，在民雄早安公園舉辦親子踩街活動，鼓勵家長、小朋友發揮創意設計造型，踩街活動當天，小寶貝們精心裝扮各種萬聖節鬼怪造型服裝，現場還舉辦市集，讓親子留下難忘回憶。

