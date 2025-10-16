為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民雄「童」樂化身小農夫 10/18萬聖節親師生千人踩街

    2025/10/16 10:39 記者王善嬿／嘉義報導
    民雄鄉立幼兒園近日舉辦食農教育體驗活動，幼童化身小農夫，種植採收蔬果。（圖由民雄鄉立幼兒園提供）

    民雄鄉立幼兒園近日舉辦食農教育體驗活動，幼童化身小農夫，種植採收蔬果。（圖由民雄鄉立幼兒園提供）

    嘉義縣民雄鄉立幼兒園近日安排食農教育活動，到園區鄰近榮華農場，讓中班、小班幼童擔任「小農夫」，體驗種植與採收蔬果甘苦，幼兒園18日還將舉辦萬聖節親子踩街活動，親師生預計千人參加，幼兒園藉機宣傳，號召社區鄉親共襄盛舉，感受「Trick or treat！不給糖就搗蛋！」節慶氛圍。

    民雄幼兒園長張華容表示，榮華農場的地主已連續3年無償提供農地給幼兒園使用，每塊小農地由一個班級認養，種植不同蔬菜、水果，老師帶領下，孩子們進行植栽課程，擔任田園種植的小小農夫，培養幼兒喜愛、尊敬大自然，結合社區資源，發展幼兒園教學特色食農教育。

    張華容說，食農教育是積極主張「親自體驗」的教育概念，讓幼兒每天照顧與觀察自己種植作物，瞭解作物生長到飯桌上整個歷程，藉由種植不一樣的蔬菜，希望提升幼兒對作物的認識、改善偏食習慣，並建立幼兒正確的飲食觀念。

    張華容表示，除了食農教育體驗，一年一度西洋萬聖節將於本月底到來，幼兒園18日上午8點到12點，在民雄早安公園舉辦親子踩街活動，鼓勵家長、小朋友發揮創意設計造型，踩街活動當天，小寶貝們精心裝扮各種萬聖節鬼怪造型服裝，現場還舉辦市集，讓親子留下難忘回憶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播