    首頁 > 生活

    今晴時多雲高溫炎熱 北部、東部週日將有豪大雨

    2025/10/16 11:26 即時新聞／綜合報導
    今天持續受太平洋高壓影響，各地晴時多雲、高溫炎熱。（資料照）

    今天持續受太平洋高壓影響，天氣風險公司表示，各地晴時多雲、高溫炎熱，週末天氣將隨東北季風南下、菲律賓以東熱帶系統西行而逐步轉變，預估週六晚間起隨風速、水氣增加，東北角至東部將率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨。

    天氣風險分析師林孝儒提到，今日預測氣溫約33至36度、低溫約25至28度，大台北與西部內陸較易出現36°C以上高溫；午後各山區有局部短暫陣雨或雷雨可能，範圍小、雨時短但偶有較大雨勢，前往山區仍稍須留意午後天氣變化。類似天氣型態將維持至週五，外出請做好防曬、補水與補充電解質，正午前後紫外線偏強，長時間戶外工作者建議安排間歇休息、留意熱傷害。

    週末天氣將隨東北季風南下及菲律賓以東熱帶系統西行而逐步轉變。預估週六白天各地仍可維持晴時多雲、炎熱天氣；晚間起隨風速與水氣增加，東北角至東部將率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨。

    週日至下週二（21日）受東北季風持續影響外，由於目前位於關島西南方之熱帶擾動（96W），預測屆時將增強西行通過呂宋島北部陸地一帶進入南海，並持續趨向海南島前進機率最高，雖然離台灣有一定的距離，不過須特別防範的是當颱風位於台灣以南西行時，將帶上暖濕的氣流，而同時若北方東北季風也南下，將有機會於北部或至東部有明顯的輻合現象，產生共伴效應，帶來顯著的雨量，預測北部及東部將有豪雨機會。期間台灣附近也因氣壓梯度力較大，環境風速更為顯著增強，除了受颱風影響有長浪，沿海風浪也都偏強，若前往海邊與海域活動請提高警覺。

    林孝儒最後說，提醒大家，雖然目前熱帶系統結構偏弱、預報路徑與強度仍有變動性；但多數預測將較一致顯示熱帶系統將於台灣以南區域西行，以通過呂宋島北部陸地或至其近海面西行進入南海機會最高，但因同時東北季風南下，因此將有共伴效應發生機會，使北部至東北部降雨可能更持續且猛烈，請持續留意最新預報，預留彈性並備妥替代方案。

