    生活

    苗栗縣府將嚴格審查地面型太陽光電設施 須符合景觀生態保護規範

    2025/10/16 11:00 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣府將嚴格審查地面型太陽光電設施，須符合景觀生態保護規範。（資料照、記者張勳騰攝）

    中央已訂定《設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則》，於今年3月31日正式施行。苗栗縣政府今（16）日表示，為確保地面型太陽光電設施設置兼顧景觀、生態與民眾權益，目前依中央新制同步辦理設置地面型太陽光電審查作業，針對景觀及生態保護部分將嚴格把關。

    苗栗縣長鍾東錦表示，綠能發展是能源轉型的重要方向，但更須兼顧地方民意與環境永續。苗縣府將秉持「發展與保護並重」的原則，協助業者合法推動綠能建置，同時確保社區居民權益不受影響，讓能源轉型成為帶動地方繁榮的新動能。

    苗縣府工商發展指出，依據新規定，光電業者申請設置地面型太陽光電設施，除須符合電業登記、台電公司併網登記及再生能源設備管理等規範外，並須提出景觀與生態影響評估報告，確保設置地點與環境相容，兼顧土地永續利用。

    苗縣府表示，針對設置於都市計畫區或住宅區鄰近之基地，縣府將依規定嚴格把關，要求業者與住宅用地保持適當緩衝距離。若設置面積達2公頃以上，四周退縮距離須達20公尺以上，或退縮15公尺並設置1.5公尺高綠籬；若基地面積2公頃以下，亦須退縮至少5公尺，以降低對周邊居民之視覺與生態干擾。

