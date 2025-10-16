為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    民怨炸鍋！苗栗12條客運突「全線停駛」 監理所介入了解中

    2025/10/16 09:45 記者彭健禮／苗栗報導
    原由新竹客運經營的苗栗縣12客運路線，去年9月由亦捷科際整合公司接手代駛迄今。（圖由新竹區監理所提供）

    原由新竹客運經營的苗栗縣12客運路線，於去年9月由亦捷科際整合公司接手代駛迄今，常因司機員不足而有脫班、臨時減班情形，今（16）日甚至出現疑司機員集體罷工而致全線停駛的狀況，害得通勤、通學的上班族與學生沒車搭，民怨爆鍋。對此，新竹區監理所表示，正在了解處理中。

    今天一早，苗栗縣內各大臉書社團紛紛張貼有關亦捷客運班車沒有出現的消息，有網友在「苗栗大小事」臉書社團PO文，「今天的亦捷客運是怎麼了，學生每天都要搭最早一班上課，等到現在沒有一台公車出現，全部上班上課的都誤點了」，引發網友熱議。另一個臉書社團「後龍大小事」版主，也張貼亦捷科技的公告，寫到「今日因駕駛人員不足，全線停駛一日」。

    記者撥打亦捷科技苗栗站電話無人接應，據了解，疑似因司機員沒領到薪水而集體罷工。對此，新竹區監理所表示，已接獲反映，正在了解處理中，稍後會回覆說明。

    上個月，地方傳出亦捷恐將於年底退出苗栗的傳聞。當時亦捷於公司官網嚴正聲明指為不實謠言；新竹區監理所也表示，絕無此事並強調會保障苗栗鄉親民行基本需求。但如今發生全線停駛狀況，民怨爆鍋。

    有網友在「苗栗大小事」臉書社團PO文，「今天的亦捷客運是怎麼了，學生每天都要搭最早一班上課，等到現在沒有一台公車出現，全部上班上課的都誤點了」。（翻攝苗栗大小事臉書）

    臉書社團「後龍大小事」版主，也張貼亦捷科技的公告，寫到「今日因駕駛人員不足，全線停駛一日」。（翻攝臉書後龍大小事）

