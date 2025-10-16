為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭終於要有YouBike了！ 縣府力推2027年上路

    2025/10/16 10:01 記者游明金／宜蘭報導
    圖為台北市YouBike公共自行車設置的照片，宜蘭也將引進設置，最快2027年上路。（資料照）

    圖為台北市YouBike公共自行車設置的照片，宜蘭也將引進設置，最快2027年上路。（資料照）

    宜蘭縣政府作成重大政策宣示，決定辦理YouBike公共自行車設置，明年已編列450萬元辦理規劃招商與財務分析，最快2027年上路。初步規劃設置區域以頭城礁溪、大宜蘭及大羅東地區為優先，預計租賃站點90處、投放車輛2250輛；縣府表示，會加強推動，如期上路，完成縣民期盼。

    宜蘭曾於2017年引入新加坡無樁式共享自行車oBike進駐，在全縣投放約1905輛車，主打隨借隨還、不受限制，無需定點停放；進駐後違停問題嚴重，停車亂象頻傳，影響市容觀瞻，最後因無人管理，自行車還被視為廢棄物被公所清潔隊拖吊，最後在2019年退出宜蘭。

    但宜蘭在地接駁交通不便，遊客來到宜蘭，民眾通勤通學，均抱怨為何沒有YouBike可以利用，短距離移動相當不便，也影響遊客搭乘大眾運輸的意願；經多位民代爭取與民眾頻頻反應，縣府才允諾重新評估。

    根據縣府最新規劃，縣府明年已編列450萬元，將辦理規劃公共自行車之營運招商及經營管理模式，並進行財務分析方案評估及研擬契約草案內容，同時希望於明年底完成招商，最快後（2027）年上路。

    縣府的初估構想，是以頭城礁溪、大宜蘭（宜蘭市、員山、壯圍）及大羅東（羅東、五結與冬山）地區為優先，設置租賃站點90處、投入公共自行車數量2250輛、服務中心2處及調度維修中心1處。

    縣府概估以這樣的規模，若1個標案以5至7年為原則，業者要投入的建置與維護費用約需1億5000萬元；縣府看以後的規劃可能補助1至2千萬不等；目前中央並無對接的補助計畫，但未來將會持續注意，並積極爭取。

    縣府交通處表示，以後如何收費？前30分鐘是否免費？都還要再作評估，但希望與TPASS通勤月票進行整合，方便使用，縣府也期盼藉由公共自行車設置，節省民眾交通成本，降低空氣污染及碳排放並緩解交通壅塞，提升觀光效益及增加公共運輸使用率，實現「最後一哩路」的串聯。

    宜蘭曾引入無樁式共享自行車oBike設置，因違停問題，停車亂象頻傳，影響市容觀瞻，還被視為廢棄物處理，最後退出宜蘭市場。（資料照）

    宜蘭曾引入無樁式共享自行車oBike設置，因違停問題，停車亂象頻傳，影響市容觀瞻，還被視為廢棄物處理，最後退出宜蘭市場。（資料照）

