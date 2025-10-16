BLACKPINK二訪高雄 高捷「兩配套」接待歌迷

112年03月18與19日 BlackPink R17演唱會疏運場景。（高捷提供）

BLACKPINK上回在高雄演唱會時，創下世運站單日3.8萬人次紀錄；迎接BLACKPINK再訪高雄可能湧入人潮，高雄捷運總動員上陣，除啟動加班車疏運、也提供人工行李寄放服務（付費）。

高捷說明，演唱會當天會進行人潮分流及疏運動線管制，特別是散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，往小港方向請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向請先通過世運大道走南側人行道（與往左營高鐵接駁公車同一路線），由3號出入口進站，籲請歌迷依照引導牌面依序進站搭車。

高捷指出，散場後將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達3分鐘一班，並提醒旅客3分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車。

當日末班車於24:00由各端點站發車，請旅客留意搭車時間；另請旅客到達車站出入口時可先取出票卡，以加速進站搭車，並配合現場人員引導排隊候車及上車時請盡量往車廂內部移動。

為體恤歌迷攜帶行李往返不便，特別於R16左營站閘門內付費區設置人工行李寄放區，歌迷聽完演唱會後搭車到R16左營站，免出站領完行李可繼續搭車前往其他車站。

行李寄放服務時間為10月18日、19日，每日下午4時至晚上11時，每件行李均一價100元。提醒歌迷朋友最晚請於當日晚上11時前取回行李，歡迎歌迷多利用。

高捷提醒歌迷，因現場不販售單程票，請多使用一卡通等電子票證及可使用信用卡於收費閘門感應進站搭車，詳情請至高捷官網。

高捷R16提供行李寄放服務。（高捷提供）

