高鐵寧靜車廂9/22上路 1.7萬次勸導「成人」喧譁第2多

高鐵公司從9月22日起推動「寧靜車廂」新制，車廂內不能講電話、使用3C產品需戴耳機，但沒有要求孩童不能出聲。（記者吳亮儀攝）

台灣高鐵公司在9月22日上路「寧靜車廂」新制，但遭誤解連孩童都不能發出聲音。高鐵公司統計到本月13日止，累計勸導件數達1萬7146件，平均每個車次勸導4.58名旅客，其中車廂內「成人大聲喧譁」佔比27%，是各勸導樣態第2名。

根據高鐵公司統計，經勸導的內容樣態依序是「車內講電話」佔了49%、車廂內成人大聲喧譁佔27%、使用3C產品未戴耳機佔24%。高鐵公司指出，有委託專業機構民調公司民調，近9成旅客表示支持推動「車廂寧靜文化」。

請繼續往下閱讀...

高鐵公司從上月上路「寧靜車廂」，勸導對象僅限於不要在車廂內講電話，需到玄關再講，以及使用3C產品要戴耳機，從未要求到孩童、嬰幼兒以及因疾病影響自主能力的旅客，但近期卻遭抨擊對孩童和父母不友善。

立法院交通委員會今天（16日）舉行運輸安全調查委員會業務報告，以及高鐵寧靜車廂措施專案報告。高鐵公司提出滾動檢討措施，第一是宣導方式優化，取消「網袋寧靜車廂小卡」，改以T-Life雜誌柔性勸導；暫時取下車販推車上原「寧靜車廂搖搖牌」，牌面更新設計中。

另外，車安人員採自然互動方式進行勸導，以口頭提醒及柔性引導為主要勸導方式，兼顧秩序維護與旅客感受；高鐵公司也提出，會加強服務人員溝通技巧及同理心應對訓練，提升現場應變和服務品質，透過教育訓練課程和案例回饋機制，精進服務一致性與專業度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法