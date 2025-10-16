高雄小港這路口改「雙車道右轉」 工務局長:有效紓解車流

沿海三路右轉南星路雙車道升級完成。（工務局提供）

為改善高雄港洲際貨櫃中心交通壅塞情形，工務局針對小港區沿海三路南下右轉南星路、約200公尺改造「雙車道右轉」近日完工，工務局長楊欽富今指出，採雙車道右轉有效紓解車流，交通局觀測報告則指出，路口通行量擴增後未再出現回堵現象。

工務局道工處說明，沿海路為南高雄交通幹道，屬省道台17線系統，北端連接中山四路，是小港進出市區的主要道路，也是臨海產業園區、林園產業園區、高雄港洲際貨櫃中心等聯外動線，交通量龐大且重型車輛繁多。

楊欽富表示，洲際貨櫃中心第七貨櫃啟用後帶來可觀的貨櫃車流量，新工處先前辦理沿海路聯外貨櫃專用道開闢工程，並於今年7月全線開通。

道工處接續著手改善沿海三路右轉南星路往洲際貨櫃中心車輛回堵問題，透過縮減分隔島寬度並東移，為南下車道騰出空間新增右轉道，原單車道右轉升級為雙車道右轉，進一步提升車流順暢性及產業運輸效能。

道工處補充，小港沿海三路右轉南星路雙車道改善工程，在市府交通局、警察局、本局公園處、新工處等單位互相協調合作，以及用路人耐心配合等待下順利完成，通車後交通局亦持續觀察路段運作狀況，動態調整路口號誌，以保障民眾通行安全。

