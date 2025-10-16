水電超人群組解散？徐榛蔚貼付費廠商清單！災民「綁樁開始了」！

全台灣的水電超人第一時間投入災區免費水電搶修，讓家家戶戶都有臨時水、臨時電，超人的辛勤背影是災區最美的風景。（記者花孟璟攝）

全台灣水電超人在馬太鞍溪洪災後，紛紛集結花蓮光復鄉幫災民免費搶修臨時水電，但花蓮縣長徐榛蔚一篇貼文卻引爆超人怒火！水電超人之一guanting1115氣得說，徐縣長的貼文會讓大家誤會「以為志工是徐榛蔚主揪」，甚至貼文還附廠商名單！留言網友直白道出真相；「綁樁要開始了」、「你們不走、廠商賺什麼」!

在中秋節連假後、10月初的光復災區，許多道路開始搶通，來自全台灣的水電超人成立群組，許多人拋下手邊賺錢的工作，組團、募水電零件物資到花蓮免費幫災民搶修臨時水電，獲得災民真誠謝意。

災民透露，受災後上千戶家庭需要搶修，這種時間花蓮在地水電行根本案子接不完「可能還要挑，打電話還叫不到人、要排隊等很久」，如果不是超人志工幫忙，家裡不會這麼快有水有電，花蓮人大家眼睛都雪亮，希望縣長徐榛蔚不要幫倒忙！

看到徐榛蔚貼文提到「水電修繕工作告一段落，志工群組於10月14日解散」，讓水電超人guanting1115主動貼文澄清，「妳在解散什麼鬼東西我就問」！完全不了解修繕，是在解散什麼群組？質疑徐榛蔚「到底懂水電嗎」？

他澄清，大家都是自發性統籌、在群組互相號召揪團，縣長一句解散群組，會讓大家誤會，水電超人是是妳徐榛蔚主導成立。

另一位水電志工林先生也說「妳政府不代表我們水電志工，不是妳說解散就解散」，最開始的組成就不是政府成立，現在講得好像是政府組成、然後政府宣布解散，把水電志工的努力收割成自己的，然後再綁樁！

網友則挑出貼文「關鍵字」：「後續可洽專業業者評估施工（費用需自理）」、「縣府已彙整由相關公協會提供之專業業者名單」，網友說，這才是要你們志工解散的原因，你們再繼續做下去，他們要賺什麼！

有水電超人指出，災區水電修繕後續還有很多工作，志工第一時間為了讓災民盡快有水電，恢復基本生活，免費替災民接臨時水電，以每戶一水一電為原則，現在退場的是臨時水電搶修，不是修繕工作的結束，他們有哪一個不是專業水電牌的師傅？縣府說得好像志工都不專業。

全台灣水電超人花蓮大集合，但縣長徐榛蔚貼文「解散水電群組」讓超人傻眼。（記者花孟璟攝）

徐榛蔚臉書貼文解散水電志工群組，引發水電超人怒火。（取自徐榛蔚臉書）

