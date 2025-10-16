遇隨機殺人他擋刀護女童！家屬許願釣出啦啦隊女神探望 網讚人美心善

苗栗市2日發生邱姓男子隨機殺人事件，造成多人受傷，其中有名林姓男子因幫助徐姓女童而遭砍重傷，目前仍在住院接受治療。日前家屬許願，富邦啦啦隊女神檸檬（見圖）也真的抽空前往探望，引發許多網友大讚。（圖擷自threads）

苗栗市2日發生邱姓男子隨機殺人事件，造成多人受傷，其中有名林姓男子因幫助徐姓女童而遭砍重傷，目前仍在住院接受治療。日前家屬許願，希望林男的偶像、富邦啦啦隊女神檸檬能為他加油打氣，檸檬本人也真的抽空前往探望，引發許多網友大讚。

苗栗市本月2日發生邱姓男子隨機殺人事件，造成丁姓、徐姓2名國小女童及50歲林姓男子受傷。其中「正義男」林男因幫助徐姓女童而遭砍重傷，但當下他仍負傷引開邱男，讓徐姓女童逃離，引發外界關注。

後續其家屬持續在社群分享林男的復原情況，已從原本在加護病房插管到可以起身走路，家屬還透露林男平時是棒球迷，希望能盡快康復進場看球。昨日林男的女兒更在threads發文透露，富邦啦啦隊女神檸檬是爸爸最喜歡的啦啦隊，先前爸爸在加護病房很嚴重時，她曾私訊檸檬希望對方可以錄影片幫爸爸加油，沒想到檸檬直接詢問她醫院在哪，之後更兩度抽空親自前往醫院探望，第二次還等爸爸狀態比較好的時候，讓她直呼「最漂亮最善良的檸檬姐姐」，同時也表示是「爸爸近期最開心的一天」。

其他網友看到也紛紛大讚檸檬「檸檬真的人美心善」、「爸爸狀況越來越好了，真是太好了，檸檬是個暖心的女孩」、「謝謝檸檬姐姐，妳真有心，富邦明年加油！」、「真的是天使，妳爸爸也是個英雄」，也有網友打趣表示「有唱一段現場給爸爸聽嗎」、「檸檬除了歌聲其他都是最頂的」、「檸檬歌姬人真的好好喔」。

苗栗市2日發生邱姓男子隨機殺人事件，造成多人受傷，其中有名林姓男子因幫助徐姓女童而遭砍重傷，目前仍在住院接受治療。日前家屬許願，富邦啦啦隊女神檸檬也真的抽空前往探望，引發許多網友大讚。

