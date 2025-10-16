為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    YouTube爆全球大當機災情持續擴大 影響超過80萬名用戶

    2025/10/16 09:35 即時新聞／綜合報導
    外媒也引述網路監測網站DownDetector統計數據，指已有超過80萬名用戶在使用YouTube、YouTube Music、YouTube TV等功能時受影響。（圖擷自DownDetector）

    外媒也引述網路監測網站DownDetector統計數據，指已有超過80萬名用戶在使用YouTube、YouTube Music、YouTube TV等功能時受影響。（圖擷自DownDetector）

    影音串流平台YouTube驚傳全球大當機，除了稍早有台灣網友反應無法觀看，包含美國、加拿大、澳洲和英國也陸續有民眾回報遇到當機問題，據指包含YouTube、YouTube Music、YouTube TV等均受影響，數量持續激增，據指已有超過80萬名用戶受影響，YouTube官方則證實這項問題，並表示目前正進行調查。

    據外媒報導指出，YouTube週三驚傳全球大當機，許多用戶遇到無法播放、螢幕空白、影片無法再入等情況，外媒也引述網路監測網站DownDetector統計數據，指已有超過80萬名用戶在使用YouTube、YouTube Music、YouTube TV等功能時受影響，其中在美國就有超過32萬名用戶回報問題。

    目前尚不清楚YouTube為何故障，大批用戶也上網搜尋「YouTube現在是否當機」、「YouTube伺服器狀態」等，隨著中斷狀況遲未回復，投訴的用戶數也持續攀升。

    經濟時報（Economic Times）則提到，YouTube官方已證實這項問題，並表示其團隊工程師正在調查當機原因、努力解決這項問題。

