YouTube爆全球大當機災情持續擴大 影響超過80萬名用戶

影音串流平台YouTube驚傳全球大當機，除了稍早有台灣網友反應無法觀看，包含美國、加拿大、澳洲和英國也陸續有民眾回報遇到當機問題，據指包含YouTube、YouTube Music、YouTube TV等均受影響，數量持續激增，據指已有超過80萬名用戶受影響，YouTube官方則證實這項問題，並表示目前正進行調查。

據外媒報導指出，YouTube週三驚傳全球大當機，許多用戶遇到無法播放、螢幕空白、影片無法再入等情況，外媒也引述網路監測網站DownDetector統計數據，指已有超過80萬名用戶在使用YouTube、YouTube Music、YouTube TV等功能時受影響，其中在美國就有超過32萬名用戶回報問題。

目前尚不清楚YouTube為何故障，大批用戶也上網搜尋「YouTube現在是否當機」、「YouTube伺服器狀態」等，隨著中斷狀況遲未回復，投訴的用戶數也持續攀升。

經濟時報（Economic Times）則提到，YouTube官方已證實這項問題，並表示其團隊工程師正在調查當機原因、努力解決這項問題。

???? An ongoing issue with Youtube has now received over 800,000 reports since being identified at 7:12 PM ET. https://t.co/rPDPMehv8q



Let us know if you are experiencing problems! pic.twitter.com/uRIFNSCR6R — Downdetector （@downdetector） October 16, 2025

