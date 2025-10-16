為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市府基層員工爆料 李四川不為人知另一面！

    2025/10/16 09:21 記者翁聿煌／新北報導
    詹義發（中）感謝恩典中心牧師李明義夫婦收留，讓他有機會翻轉人生。（記者翁聿煌攝）

    49歲的詹義發在台北市都市發展局擔任約聘臨時工，他曾經因為家境困難、與相依為命的父親流落街頭，但是憑著努力不懈、苦幹實幹的態度，在工地巧遇台北市副市長李四川，詹益發說李四川勉勵他「我拿鐵槌、你拿切割機」只要腳踏實地就能成功，詹益發工作之餘挑燈夜讀，連考3年終於去年考上技師證照，他不以此為滿足，繼續準備普考。

    詹益發來自宜蘭，父親原本在客運公司當主管，後來客運公司結束營運，換了幾個工作都不順利，最後中風病倒，詹益發擔起照顧父親的重任，帶著父親到台北打拚，兩人一度流落街頭、差點當街友，所幸獲得板橋恩典中心牧師李明義夫婦收留，讓詹家父子能有地方棲身。

    詹益發說，他受雇工程包商在捷運萬大線施工時，他帶領著外勞工作，有一人默默站在他身後，看著他一面操作工程切割機具、一面教外勞使用，陌生人開口說「我以前是拿鐵槌、你是拿切割機，很辛苦，要好好幹」，他當時忙著揮汗工作，沒有打理對方；此時處長趕緊過來告訴他「這個人是副市長李四川」，他連忙站起來說「副市長好」，李四川不以為意，看他做事很認真，還介紹他到都發局當約聘雇員工。

    詹益發笑說，雖然李四川最近為了輝達案，在電視上看起來很嚴肅強硬，但私底下「很搞笑」，幾次來看工程，一點架子都沒有、和基層員工打成一片，每次喊他「喂，逗陣的」，但是他覺得在李四川下面做事壓力很大，李四川都要求他們工程要趕上進度「不然我在議會就會被議員釘得滿頭包」。

    詹益發在李四川和秘書長鼓勵下，45歲才開始考技師證照，去年底總算考上，李四川又開他玩笑「么壽，你怎麼這麼好運」要他不要鬆懈，繼續報考公職，腳踏實地努力向上。

