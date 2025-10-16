全運會在雲林 虎尾鎮啟動全面環境整備迎接選手

為迎接全國運動會到來，虎尾鎮公所全面啟動環境整備工作。（圖由虎尾鎮公所提供）

10月18至23日2025全國運動會將在雲林隆重登場，除了承辦的雲林縣府摩拳擦掌準備外，主場館的虎尾鎮更是動起來，鎮公所全面啟動環境整備工作，從鎮內主要幹道、運動場館周邊，到社區角落，可見清潔隊與環保志工的身影。鎮長林嘉弘表示，盼讓全國看見虎尾的光彩。

全國運動會主場館「雲林縣立田徑場」就坐落在虎尾鎮高鐵特定區，18日開幕式當天縣府估計將湧入1.5萬人到田徑場，因此規劃停車場、道路管制及4路線共130輛的免費接駁專車，以高規格迎接全國運動好手。

林嘉弘表示，全國各地選手將在雲林競技，虎尾鎮作為重要比賽場地，因此全面啟動環境整備工作，從主要幹道、運動場館周邊，到社區角落，皆可見清潔隊與環保志工的身影，行動展現「乾淨、整齊、有禮」的虎尾風貌。

林嘉弘指出，虎尾鎮清潔隊已提早部署，針對主要活動動線進行密集清掃與綠地修整，確保每處都以最佳狀態迎接運動盛會，同時各社區志工與環保團體也主動響應，一早出動協助道路打掃、資源回收與垃圾分類，齊心守護家鄉的整潔形象。

林嘉弘表示，虎尾鎮以實際行動詮釋「運動與環保並重」的理念，讓賽事期間的每一位參賽者與觀眾，都能感受到虎尾的溫度。此回努力讓全國看見虎尾的光彩，以最佳狀態迎接全國運動會。

