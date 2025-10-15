台大EMBA校友基金會募602萬 送愛到花蓮光復協助重建

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，台大EMBA校友基金會以實際行動幫助災區，募集善款共計新台幣602萬6374元。（門諾基金會提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，造成嚴重災情。台大EMBA校友基金會於第一時間，在台大管理學院陳家麟院長、何耕宇執行長與校友基金會董事長廖學茂共同號召校友響應，以實際行動幫助災區，募集善款共計新台幣602萬6374元，捐助予花蓮門諾基金會用於幫助光復鄉災民重建家園。

台大EMBA校友基金會於15日在台大管理學院第一館舉行「送愛心到花蓮光復」捐贈儀式，現場聚集眾多貴賓出席，包含台大副校長丁詩同、台大EMBA院長陳家麟、台大EMBA校友基金會的董事長廖學茂與執行長阮延璽、花蓮門諾基金會董事長周朝國、執行長李素華和花蓮服務處的處長馬玉娟，以及台大管院師長、系所主任、董監事、榮譽董事等，共同見證這場愛與希望傳遞的儀式，展現學術界與公益團體攜手合作的精神。

本次儀式，台大EMBA校友基金會與花蓮門諾基金會將簽屬合作備忘錄，明訂善款將用於兩大項目，第一，針對65歲以上受災長者提供生活補助金，協助度過重建初期的困難階段；第二，為受災家庭的學生者提供助學補助，減輕家庭與學子的就學壓力。

為確保每筆善款都能發揮最大效益，台大EMBA校友基金會定期公佈執行情況，秉持「專款專用、公平透明、公開追蹤」的原則，讓善款的運用得以接受社會監督。

台大EMBA校友基金會董事長暨富士達保險經紀人公司董事長廖學茂於活動中表示：「公益象徵著人民相互扶持的力量，台大EMBA校友基金會長期秉持『取之於社會、用之於社會』的精神持續推動各項公益回饋社會、關懷弱勢。善款是社會溫暖與責任的延伸，希望透過這份捐助能幫助光復鄉災民盡早重建家園，重新找回生活的笑容。」

台大EMBA校友基金會表示，這份溫暖的公益行動，不僅展現台大EMBA校友對社會責任的實踐，彰顯學術界對土地與人群的深切關懷。未來將持續落實社會責任，串聯校友與企業的資源能量，擴大公益行動的深度與廣度，形成一股持續運轉的永續向善循環，期盼透過每一次的善舉，讓愛與關懷成為推動國家前進的安定力量，讓溫暖在社會每一個需要的角落綻放光芒。

