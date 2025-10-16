為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    萬包蜂蜜暖送災區「鏟子超人」 蜂女孩：感動自己就能感動別人

    2025/10/16 08:24 記者蔡宗憲／屏東報導
    「蜂女孩」Rachel，以熱情與信念，募集並製作出1.2萬包龍眼蜜，送抵災區各收容站與救護站。（蜂女孩提供）

    「蜂女孩」Rachel，以熱情與信念，募集並製作出1.2萬包龍眼蜜，送抵災區各收容站與救護站。（蜂女孩提供）

    在花蓮光復鄉災區，救災志工們揮灑汗水之餘，一份份來自屏東滿州的龍眼蜜小包裝，成為他們最溫暖的補給。發起這項行動的「蜂女孩」Rachel，以熱情與信念，自費製作出1.2萬包龍眼蜜，送抵災區各收容站與救護站，連總統府秘書長潘孟安都感動發文致謝。「蜂女孩」也強調，「做一件可以感動自己的事，然後就發現別人也被你感動了。」不僅道盡行動的初心，也點亮了無數台灣人的心。

    Rachel與夥伴是屏東滿州兩位熱愛潛水衝浪的女孩，她們平日以養蜂製作龍眼蜜為業，自創「蜂女孩」品牌，致力帶動地方創生。10月開始，面對花蓮光復鄉的災情，她們想到蜜蜂採蜜的過程，正是仰賴團結、分工與默契，才能釀出甜美的成果。於是，以這份象徵團結的信念，她們決定行動起來，為前線救災英雄準備能迅速補充能量的龍眼蜜，讓大家能「甜一下、撐下去」。

    Rachel回憶整個過程充滿挑戰與溫暖，「1萬多包的蜂蜜+廠商光速的包裝+蜂女孩的熱情+無數人的協助，終於在前幾天送到光復，而且有好好的被發送給志工超人們。」她強調，這不僅是簡單的捐贈，更是源自內心的感動。「10月一開始就做了這麼多有意義的事，真的覺得超開心～～～有這樣的台灣人，我相信不管遇到什麼事情我們都可以勇敢面對。」

    Rachel說，與夥伴不僅親自參與包裝，還動員周遭廠商與志工，短短幾天內完成1.2萬包的製作與運送。這些小包裝龍眼蜜，不僅提供實質能量，更象徵著對災區的關愛。Rachel表示，看到志工們收到蜜包時的笑容，她們的努力都值得了。

    總統府秘書長潘孟安晚間也在臉書發文，感謝抵達花蓮光復鄉救災的「鏟子超人」，並特別提及這兩名來自屏東滿州的女孩。他指出，在這群超人之中，「蜂女孩」以蜜蜂的精神，準備龍眼蜜送往前線，象徵團結與關懷。「這份甜，不只是蜂蜜的味道，更是對彼此的關懷、對土地的愛。」潘孟安強調，這段時間，看見許多自發前線的身影，他們沒有披風，卻用單純心意守護台灣，讓人感動不已。

    「蜂女孩」Rachel，以熱情與信念，募集並製作出1.2萬包龍眼蜜，送抵災區各收容站與救護站。（蜂女孩提供）

    「蜂女孩」Rachel，以熱情與信念，募集並製作出1.2萬包龍眼蜜，送抵災區各收容站與救護站。（蜂女孩提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播