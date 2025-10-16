萬包蜂蜜暖送災區「鏟子超人」 蜂女孩：感動自己就能感動別人

「蜂女孩」Rachel，以熱情與信念，募集並製作出1.2萬包龍眼蜜，送抵災區各收容站與救護站。（蜂女孩提供）

在花蓮光復鄉災區，救災志工們揮灑汗水之餘，一份份來自屏東滿州的龍眼蜜小包裝，成為他們最溫暖的補給。發起這項行動的「蜂女孩」Rachel，以熱情與信念，自費製作出1.2萬包龍眼蜜，送抵災區各收容站與救護站，連總統府秘書長潘孟安都感動發文致謝。「蜂女孩」也強調，「做一件可以感動自己的事，然後就發現別人也被你感動了。」不僅道盡行動的初心，也點亮了無數台灣人的心。

Rachel與夥伴是屏東滿州兩位熱愛潛水衝浪的女孩，她們平日以養蜂製作龍眼蜜為業，自創「蜂女孩」品牌，致力帶動地方創生。10月開始，面對花蓮光復鄉的災情，她們想到蜜蜂採蜜的過程，正是仰賴團結、分工與默契，才能釀出甜美的成果。於是，以這份象徵團結的信念，她們決定行動起來，為前線救災英雄準備能迅速補充能量的龍眼蜜，讓大家能「甜一下、撐下去」。

Rachel回憶整個過程充滿挑戰與溫暖，「1萬多包的蜂蜜+廠商光速的包裝+蜂女孩的熱情+無數人的協助，終於在前幾天送到光復，而且有好好的被發送給志工超人們。」她強調，這不僅是簡單的捐贈，更是源自內心的感動。「10月一開始就做了這麼多有意義的事，真的覺得超開心～～～有這樣的台灣人，我相信不管遇到什麼事情我們都可以勇敢面對。」

Rachel說，與夥伴不僅親自參與包裝，還動員周遭廠商與志工，短短幾天內完成1.2萬包的製作與運送。這些小包裝龍眼蜜，不僅提供實質能量，更象徵著對災區的關愛。Rachel表示，看到志工們收到蜜包時的笑容，她們的努力都值得了。

總統府秘書長潘孟安晚間也在臉書發文，感謝抵達花蓮光復鄉救災的「鏟子超人」，並特別提及這兩名來自屏東滿州的女孩。他指出，在這群超人之中，「蜂女孩」以蜜蜂的精神，準備龍眼蜜送往前線，象徵團結與關懷。「這份甜，不只是蜂蜜的味道，更是對彼此的關懷、對土地的愛。」潘孟安強調，這段時間，看見許多自發前線的身影，他們沒有披風，卻用單純心意守護台灣，讓人感動不已。

「蜂女孩」Rachel，以熱情與信念，募集並製作出1.2萬包龍眼蜜，送抵災區各收容站與救護站。（蜂女孩提供）

