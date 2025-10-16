為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    響應台灣文化日 鶯歌陶瓷博物館10/17免費入館

    2025/10/16 08:09 記者黃政嘉／新北報導
    新北市立鶯歌陶瓷博物館響應台灣文化日，10/17開放民眾免費入館。（記者黃政嘉攝）

    新北市立鶯歌陶瓷博物館響應台灣文化日，10/17開放民眾免費入館。（記者黃政嘉攝）

    10月17日是台灣文化日，文化部透過各類文教活動、博物館展覽等方式，支持台灣文化日相關活動，新北市立鶯歌陶瓷博物館明天開放民眾免費入館參觀，邀請民眾從陶藝的角度，感受台灣文化的生命力。

    陶博館1、2樓的常設展結合各類展品、圖文、影像與互動科技，營造多元展示情境，呈現台灣陶瓷產業完整的發展脈絡，內容涵蓋傳統製陶技術、台灣及鶯歌陶瓷發展、史前與原住民陶瓷，以及工業與精密陶瓷等主題。

    「常設展呈現陶藝文化在時代演進中，持續轉化與創造的生命力。」陶博館長張啟文表示，館內將大量陶瓷文史資料與專業知識，轉化為具有互動趣味的數位影音體驗，讓民眾觀展時，既能學習，又能沉浸其中，從早期手拉坯與柴燒技法，到現代陶瓷在工業與科技應用上的創新展現。

    陶博館指出，民眾若想深入了解展品背景與故事，明天上午10點、11點與下午3點可參加專人導覽服務，由導覽員帶領民眾聆聽關於人、土地與產業的故事，或可使用手機或其他行動裝置，掃瞄智慧導覽QR Code，同步聆聽作品導覽，展覽詳情可上陶博館官網臉書粉專查詢。

    鶯歌陶瓷博物館常設展，結合各類展品、圖文、影像與互動科技，呈現台灣陶瓷產業發展脈絡。（記者黃政嘉攝）

    鶯歌陶瓷博物館常設展，結合各類展品、圖文、影像與互動科技，呈現台灣陶瓷產業發展脈絡。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播