響應台灣文化日 鶯歌陶瓷博物館10/17免費入館

新北市立鶯歌陶瓷博物館響應台灣文化日，10/17開放民眾免費入館。（記者黃政嘉攝）

10月17日是台灣文化日，文化部透過各類文教活動、博物館展覽等方式，支持台灣文化日相關活動，新北市立鶯歌陶瓷博物館明天開放民眾免費入館參觀，邀請民眾從陶藝的角度，感受台灣文化的生命力。

陶博館1、2樓的常設展結合各類展品、圖文、影像與互動科技，營造多元展示情境，呈現台灣陶瓷產業完整的發展脈絡，內容涵蓋傳統製陶技術、台灣及鶯歌陶瓷發展、史前與原住民陶瓷，以及工業與精密陶瓷等主題。

「常設展呈現陶藝文化在時代演進中，持續轉化與創造的生命力。」陶博館長張啟文表示，館內將大量陶瓷文史資料與專業知識，轉化為具有互動趣味的數位影音體驗，讓民眾觀展時，既能學習，又能沉浸其中，從早期手拉坯與柴燒技法，到現代陶瓷在工業與科技應用上的創新展現。

陶博館指出，民眾若想深入了解展品背景與故事，明天上午10點、11點與下午3點可參加專人導覽服務，由導覽員帶領民眾聆聽關於人、土地與產業的故事，或可使用手機或其他行動裝置，掃瞄智慧導覽QR Code，同步聆聽作品導覽，展覽詳情可上陶博館官網或臉書粉專查詢。

鶯歌陶瓷博物館常設展，結合各類展品、圖文、影像與互動科技，呈現台灣陶瓷產業發展脈絡。（記者黃政嘉攝）

