本週後期變天！氣象專家：氣溫降幅可達攝氏10度

台灣大學大氣科學博士林得恩指出，本週後期將變天，下週降溫、降雨均會相當有感。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署表示，今天（16日）環境為偏東風，迎風面水氣稍增，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，本週後期將變天，下週降溫、降雨均相當有感。

林得恩今天在臉書「林老師氣象站」貼文中指出，受大陸冷氣團影響，一股冷空氣正於中國華北地區悄然醞釀發展。未來數天，它將開始大舉南侵，預計下週日（19日）前後就會抵達到台灣北部外海，成為本年度首波「似樣又夠格」的東北季風個案。

林得恩說，在東北季風影響下，中部以北、基隆、宜蘭及離外島的澎、金、馬等地區早晚最低氣溫有機會降至攝氏22至25度，南部及花東地區最低氣溫也在攝氏24至27度之間，驟降的幅度可達攝氏10度；這跟過去1個月以來，每日高溫動輒來到攝氏35度或以上的狀況，渾然迴異。

林得恩分析，從中長期的預報數據來看，這股東北季風抵達後，意味華南地區氣候意義上的夏季正式結束，但不代表與夏季有關的天氣系統將完全消聲匿跡。目前在菲律賓以東的西北太平洋上，熱帶擾動96W正逐步醞釀發展，預判增強為颱風的機會高。今晨各國數值模式模擬結果，運動路徑的趨勢又再更加趨向一致。

林得恩稱，美國NCEP及歐洲EC-AIFS模式均認為，準風神颱風將循環境駛流場的導引下，經菲島北部陸地後，繼續向南海移動；歐洲ECMWF模式則認為，準風神颱風路徑會走巴士海峽，較偏菲島北部外海通過，這條路徑，顯示太平洋高壓東退勢力也最為微弱。迎風面的台灣北部、東北部及東部地區，會與環境的東北季風所肇生共伴效應的額外且連續降雨，要特別注意防範。

