10/16 各報重點新聞一覽

前中廣董事長趙少康近日指控國民黨主席選舉遭中國介選，趙少康和民進黨立委沈伯洋昨天不約而同提出修法主張。

自由時報

防境外勢力介選 趙少康沈伯洋 同倡修法

前中廣董事長趙少康近日指控國民黨主席選舉遭中國介選，趙少康和民進黨立委沈伯洋昨天不約而同提出修法主張。趙少康表示，政黨及公職人員都有法律規範不可收受境外資金，修法列入境外勢力不可影響政黨選舉有其必要性，因為政黨與政府運作相關。沈伯洋提出兩種路徑建議，一是利用「謠言的散布」進入「反滲透法」，另一則是直接將黨主席選舉納入法規範。

維護兒少身心健康 國中小WiFi 將禁連線TikTok

數發部長林宜敬昨赴立法院備質詢，立委聚焦「打詐」議題。他強調，數發部多管齊下努力防堵詐騙，也與Meta等社群平台密切合作；至於國人關注的中國短影音平台TikTok（抖音）議題，將以限制國中小學校Wi-Fi不得連線TikTok，來維護兒少身心健康。

黑幫跨國走私 名牌包夾藏3億槍毒 起訴5嫌

北聯幫分子王皓莆、俞繼森組槍毒跨國走私集團，將三億元的毒品與制式槍械藏進名牌包，以海運方式走私來台。警方逮捕王皓莆等四名北聯幫成員及在本案中洩漏警方偵查機密給販毒集團的律師丁啟修，士林地檢署昨將王等五人起訴，並對王嫌求處無期徒刑、丁啟修從重量刑。

聯合報

勞長：病假不該扣全勤 將制度性保障勞工權益

一名長榮空服員抱病執勤，返國後住院不治，多名立委昨質詢指出，長榮長年存在超時加班、未給假等問題，光今年已挨罰近三百萬元，視勞動法規為「塑膠」。勞動部長洪申翰表示，若勞工請病假，就被沒收當月的全勤獎金，並不合理，也不該如此，勞動部將制度性保障勞工權益。

保護兒少 校園將擋TikTok 數發部年底前提出不適合App清單

TikTok影音內容爭議不斷，立委質疑，不禁TikTok恐對兒少身心健康造成影響，數位發展部長林宜敬昨天說，外界雖然一直都有禁止TikTok的聲浪，但因攸關媒體言論自由，若真要禁TikTok，必須要有社會共識；不過，數發部會先從兒少保護開始做起，例如，遮蔽中小學的WiFi連線，限制兒少透過校園網路連線至TikTok。此外，數發部預計在年底前提出「不適合十五歲以下青少年使用」的Ａｐｐ清單。

中國時報

呂特：台灣安全與歐洲連動

《經濟學人》14日報導，北約（NATO）祕書長呂特指出，基於中國和俄羅斯的緊密關係，印太和歐洲地區不能被視為兩個各自獨立的戰區，而是完全緊密結合在一起的，也就是說，若中國決定侵犯台灣，恐會要求俄國打擊北約領土，使北約自顧不暇。呂特另也在13日於斯洛維尼亞的盧布里雅納舉行「議會大會」上，強調台灣和歐洲安全的連動。

自民黨、維新會達成合作共識

隨著自民、公明兩黨結束長年合作，立憲民主黨、日本維新會與國民民主黨3大在野勢力15日舉行黨首會談，討論首相指名選舉中能否整合候選人。與此同時，自民黨總裁高市早苗則在同日分別會晤3黨領袖，希望先於在野整合前，鞏固自身基礎。

數發部長林宜敬昨表示，將以限制國中小學校Wi-Fi不得連線TikTok，來維護兒少身心健康。

警方發現犯嫌利用Coach名牌包夾藏毒品走私來台。

