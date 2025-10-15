為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    陳耀訓攜手鹿港老店推全新鳳眼糕 這口味大勝鳳梨

    2025/10/15 23:34 記者劉曉欣／彰化報導
    鄭興珍餅鋪與陳耀訓聯手推出全新口味鳳眼糕，配合台灣設計展上市。（記者劉曉欣攝）

    鄭興珍餅鋪與陳耀訓聯手推出全新口味鳳眼糕，配合台灣設計展上市。（記者劉曉欣攝）

    鹿港百年老店「鄭興珍餅鋪」與出身鹿港的世界麵包冠軍陳耀訓，共同研發的鳳眼糕全新口味鳳梨與洋蔥，一推出就賣到翻，但令人訝異的是，糕餅的無敵星星鳳梨，竟然輸給了洋蔥，洋蔥的獲勝原因，因為是「鹹」的！

    鄭興珍餅鋪老闆鄭富瑋表示，傳統的鳳眼糕口味就是甜的，今年與陳耀訓共同研發融入在地食材新口味，以芬園卦山鳳梨開發鳳梨口味，再用伸港與大城吹海風的洋蔥，做出全新的鹹香洋蔥鳳眼糕，2款全新味覺都搭上台灣設計展在彰化列車上市。

    不過，原以為大眾最接受應該是鳳梨口味，沒想到，開賣1星期以來，洋蔥口味遙遙領先，銷售量大約多出鳳梨4、5成，超出預期。

    鄭富瑋分析，洋蔥口味鳳眼糕一打開就聞到濃郁鹹香，打破傳統對於甜甜鳳眼糕的印象，也迎合了年輕世代喜歡嘗鮮的選擇；而鳳梨口味則是糕餅百搭經典款。只是因為2種口味不適合擺在同一盒賣，必須選定洋蔥還是鳳梨，每每看到消費者陷入兩難，都會建議一次帶2盒。

    而陳耀訓的指導也讓百年老店受益很大，鄭富瑋說，曾經想以果乾入味，發現傳統果乾不適合，陳耀訓建議改用「冷凍真空乾燥」的凍乾，果然克服了新口味研發，擁有世界榮耀的專業職人，果然有一套。

    鄭興珍餅鋪老闆鄭富瑋與陳耀訓聯手推出新口鳳眼糕，其中，洋蔥口味遙遙領先鳳梨口味。（記者劉曉欣攝）

    鄭興珍餅鋪老闆鄭富瑋與陳耀訓聯手推出新口鳳眼糕，其中，洋蔥口味遙遙領先鳳梨口味。（記者劉曉欣攝）

