高雄這兩大地景設攔河堰下月動工 蓄水百萬噸

水利局今年擴大荖濃溪圍堰蓄水。（記者陳文嬋攝）

高雄市水利局今年將投入1200萬元，擴大六龜區荖濃溪圍堰蓄水，選定兩大地景十八羅漢山、葫蘆谷瀑布，總蓄水量將大增3倍達105萬噸，預計下個月動工，明年1月底開始蓄水，為明年用水提前做準備，整體水資源調度更靈活，還能帶動地方觀光發展。

高雄每日用水量150萬噸，卻沒有大型水庫，仰賴高屏溪攔河堰取水，枯旱季降雨又偏少，水利局前年於六龜區高屏溪上游十八羅漢山畔荖濃溪施作攔河堰，微型水庫美景意外爆紅，吸引民眾拍照打卡，更提升地下水位8公分。

請繼續往下閱讀...

水利署核定荖濃溪防災韌性計畫，預計5年將投入4千萬元經費，水利局今年爭取到1200萬元，擴大推動2處河川區域蓄水工程，將豐水期剩餘水量引入蓄水池，除了增加地下水補注，更作為枯水期備援水量。

水利局選定兩大地景十八羅漢山、葫蘆谷瀑布畔荖濃溪，各圍堰蓄水48萬噸、57萬噸，總計蓄水量達105萬噸，比往年35萬噸大增3倍，相當於澄清湖4成水量。

水利局說，工程預計下個月動工，明年1月底前完成築堤開始蓄水，明年6月底前完工，蓄滿有助於補注地下水，預期可挹注300多萬噸入滲水量，提升地下水位10公分。

水利局指出，工程效益除了擴大補注地下水，枯旱季可運用堰內水資源，也能調控高屏溪流量，穩定民生、農業用水，整體供水調度更靈活，還能發揮觀光效益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法