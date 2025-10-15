為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北消防超人助光復商工復原 持續投入馬太鞍溪人道搜救

    2025/10/15 23:44 記者吳仁捷／新北報導
    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊消防超人們，4日起支援花蓮光復鄉重災區復原工作，歷時11天，全力投入復原，並協助光復商工校園清淤、環境、校園道路整復等，另，新北市特種搜救隊將續投入後續的馬太鞍溪人道搜救任務。

    新北消防統計，花蓮洪災後，第1階段黃金救援人命搜救，第2階段災後復原，共動員59名消防員、23名義消、替代役，累計支援246人次，出勤7輛水箱車、26輛後勤車，歷經連日高溫與泥濘環境，消防、義消仍秉持同島一命精神，力挺花蓮災區復原。

    新北市消防局副局長陳國忠表示，新北市政府第2階段災後復原，分配重點任務為花蓮縣光復商工校園復原作業，協助地下室、操場等場所、主排水溝泥沙清除，完成辦公大樓廣場、行政大樓、圖書館及視聽大樓中庭等區域清洗，讓校園逐步恢復整潔；另針對教職員宿舍、學生宿舍與周邊道路，進行環境整理與排水溝暢通作業，協助學生早日重返校園、校園恢復正常運作。

    此外，配合消防署調派各縣市搜救隊支援馬太鞍溪人道搜救任務，新北市特種搜救隊將於19日至21日期間，出動4車10名特搜隊員及搜救犬「Aqua」前往支援，確保犬隻執勤安全與健康，臺灣工作犬發展協會也將隨隊提供犬隻照護，展現跨域合作與專業搜救能量。

    新北市消防局長陳崇岳表示，新北市持續關心災區，後續持續因應中央與地方需求，持續支援，盡速協助花蓮家園復原，展現「新北挺花蓮」團結精神。

    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局消防超人，未來持續投入馬太鞍溪人命搜救。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局消防超人，未來持續投入馬太鞍溪人命搜救。（記者吳仁捷翻攝）

    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

    消防超人協助光復商工校園整理、清掃。（記者吳仁捷翻攝）

