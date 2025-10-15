南區青少年活動中心明年4月重開放 桃市議員盼寒假前完工

桃園市南區青少年活動中心3月底熄燈，民代促整修加速、盼明年下學期能開放。（記者李容萍攝）

位於桃園市平鎮區延平路的南區青少年活動中心原由救國團負責營運，因10年租約在去年底到期，今年3月底停止營運，機關團體少了舉辦活動據點、民眾不能前往運動，連帶場館停車場也關閉。市府社會局長陳寶民表示，該場館已經順利重新委外，新廠商將投資6000萬元進行為期半年的內部整修，預計明年4月底重新對外開放。

議員黃敬平表示，南區青少年活動中心設有停車場、研習教室、健身房、游泳池、攀岩場、飛輪教室、舞蹈教室、烹飪教室、演藝廳等設施，如今暫停營運，民眾紛紛表達不捨以及不便，尤其周邊新榮、新勢、義興等國小學生，因無法在該中心上游泳課，必須捨近求遠改搭遊覽車到其他國民運動中心，徒增交通負擔。

黃敬平說，社會局應督促營運團隊，盡可能讓整修工程在寒假前完工，確保下學期學童可順利銜接游泳課程。此外，該活動中心游泳池位於地下室，過去常有民眾反映氯氣味重、通風不良，新團隊應在改善工程中優先加強空氣流通系統，提升使用安全與舒適度；同時場館樓上禮堂使用率偏低，建議應重新規劃打造適合社區活動、藝文展演的多功能場域。

陳寶民說明，南區青少年活動中心已由新廠商─聯新國際體育股份有限公司於10月接管，場館定位為提供促進青少年培養正向休閒娛樂興趣，以及推動社區運動健康休閒活動，契約期間包含整修為20年；為盡速活化場館，將積極辦理履約督導事項，期盼盡速提供南桃園民眾優質休閒環境，滿足相關運動需求。

