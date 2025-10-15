醫療超人！衛福部屬醫院支援光復災區 完成階段性任務

花蓮縣光復鄉佛祖街尾這次受災嚴重，還有很多房子都被埋在沙土下。（資料照）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，衛福部部屬醫院投入第一線緊急醫療支援，截至10月14日，共動員106人支援災區，提供民眾醫療、心理健康等支持，今天（15日）完成在災區當地醫療站的階段性任務，後續由地方醫療院所繼續提供災民醫療服務。

花蓮醫院、玉里醫院、台北醫院、桃園醫院、台東醫院、樂生療養院、台中醫院及基隆醫院等醫事人員，於溢流災害發生隔天奔赴災區提供醫療支援，截至10月14日止，共派出106人，包括21位醫師、42位護理師、21位心理師、9位社工師等人員。

衛福部說明，救災期間，部屬醫院的醫護人員投入救災與醫療服務不遺餘力，桃園醫院的護理師在支援期間不忍民眾要走遙遠路途才能抵達醫療站，強忍自身中暑、暈車及睡眠不足等身體不適，義無反顧主動深入災區，沿途巡迴是否有民眾需要醫療協助，展現專業與熱忱。

部屬醫院團隊前往災區期間，曾有一名6歲孩童因經歷洪水災害，出現夢靨、不安和恐慌等症狀，經安心關懷站的心理師輔導後，漸漸恢復平靜與安穩的睡眠。

此外，玉里醫院的心理師與社工師進駐瑞穗殯儀館關懷站，協助殯葬流程指引、慰問家屬、提供情緒支持。社工師回憶，一位家屬在靈前坐了整整一夜，不說話，只是緊盯著照片，當時他陪在該位家屬身邊，不催促、不打斷，只在家屬開口時，遞上紙巾與溫柔的回應，希望「讓悲傷有個出口」。

衛福部指出，部屬醫院在光復鄉大全村、太巴塱、大同村、佛祖街等地設立醫療站及大進國小設立安心站提供緊急醫療、慢性病照護、心理慰藉及衛教宣導，治療近1600人次（內外科約400人次，安心站心理關懷輔導災民心理1170人次）。另也關懷輔導志工及救災人員235人次、衛教宣導近900次。

目前花蓮縣光復鄉已逐漸進入災後復原階段，衛福部說，今日已配合前進協調所指示，完成在災區當地醫療站的階段性任務，後續交由地方醫療院所繼續提供災民醫療服務。

