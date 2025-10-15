為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    姆明一族應援！石門水庫「大龍門鱻漫遊」週六日玩很大 3線免費接駁

    2025/10/15 22:44 記者李容萍／桃園報導
    「大龍門鱻漫遊」健行免費報名開跑，MOOMIN（嚕嚕米）當活動大使。（桃市觀旅局提供）

    「大龍門鱻漫遊」健行免費報名開跑，MOOMIN（嚕嚕米）當活動大使。（桃市觀旅局提供）

    桃園市政府觀光旅遊局18、19日在石門水庫舉辦「大龍門鱻漫遊」活動，內容有健走、小旅行與文化市集等等，預估大批人潮湧入，規劃3條免費接駁車，沿線設置超過3500個免費停車格，呼籲參與民眾多搭乘大眾運輸工具。

    今年的鱻漫遊健行活動大使邀請姆明一族應援，在路線上規劃5大姆明角色主題打卡點，沿途可以與姆明、史力奇、小美等超人氣角色互動合影，邀請粉絲們一起沉浸在國際級IP與大龍門在地風情交織的限定盛典。

    龍潭警分局說，管制時間是18、19日上午7點到中午12點，龍潭佳安路、建成路、清水坑街、佳安東路及佳安西路等健走路段階段性交通管制；活動會場石門大草坪前圓環及十一份文創園區四週道路禁止車輛進入，參加民眾請配合現場引導。

    觀光旅遊局指出，這3條免費接駁路線，「綠杉林公園線（行駛市道113）」由龍潭綠杉林公園停車場出發，沿途停靠客家文化館，然後前往會場；「中科五號門線（行駛台3乙線）」從中科院龍門院區五號門出發，民眾可將車停在石園路兩側，然後在皇家社區公車站牌、淮子埔公車站牌轉乘接駁車；「迎富送窮廟線（行駛台4線）」從迎富送窮廟停車場出發，沿途停靠十一份活魚餐廳與桃禧漫遊露營區，各路線都從上午7點行駛，班次間隔約15到20分鐘。

    另外，民眾也可搭乘桃園客運5044、5055路線或台灣好行503路線，外縣市民眾可於台北轉運站或板橋站搭乘國光客運1820（往竹東站）、土城永寧站搭乘709（往平鎮），松山機場、忠孝敦化、公館或景安捷運站則可利用5350（往六福村）再轉乘5044、5055或台灣好行503。

    熱門推播