高雄壽山驚見電動獨輪車入園競速 自管處將加強巡查

壽山國家自然公園自行車道，驚見民眾騎乘電動獨輪車競速。（陳岳安提供）

高雄壽山國家自然公園淪為賽車場？柴山志工巡山隊近來發現電動獨輪車入園競速，陳姓志工更拍下民眾騎乘電動獨輪車，高速行駛自行車道，驚險擦身而過好危險。

國家自然公園管理處（自管處）表示，電動獨輪車屬於慢車不得入園，民眾違反國家公園法最高裁罰3000元，將加強巡查避免競速行為，並檢討自行車道範圍及牌誌標示等，以維護民眾遊憩安全。

柴山志工巡山隊志工陳岳安近日登山行經好漢亭附近，目擊民眾騎乘電動獨輪車，高速行駛園區自行車道，多名山友受到驚嚇，差點閃避不及，驚險一瞬間擦身而過，質疑壽山變成賽道？罔顧登山民眾安全。

志工郭高義表示，近來發現自行車隊競速，從柴山滯洪池旁台泥礦產道路或從元亨寺北邊進出最多，自行車道海拔高度200多公尺，路狹隘、坡度大，加上珊瑚礁岩路不平，大多下山競速非常危險，尤其騎車者都是初生之犢，自管處責無旁貸，他建議自管處假日實施總量管制，自行車道應增設告示牌及限速標誌，接近海拔百公尺以上開放自行車路線要重新評估規劃，避免危及登山客、騎士安全，也避免影響國家自然公園野生動物。

自管處表示，電動獨輪車屬於公路法及道路交通管理處罰條例所稱慢車不得入園，民眾園區騎乘電動獨輪車違反國家公園法；園區僅部分區域可騎乘自行車，現規劃自行車道以既有道路為主，無法用高程界定，將檢討目前得可騎乘自行車區範圍、使用行為及相關牌誌標示，以維護民眾遊憩安全。

自管處指出，園區僅允許自行車於指定路線騎乘，目前無民眾騎乘自行車或因避讓自行車而受傷，首次發現民眾違規騎乘電動獨輪車，除影響登山民眾遊憩安全外，也會影響野生動物生存空間，呼籲民眾守法切勿違規。

